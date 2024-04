Atalanta-Verona 2-2, cronaca, tabellino e voti: Scamacca non basta, rimonta veneta

Atalanta fermata in casa dal Verona: non bastano le reti di Scamacca ed Ederson, rimonta scaligera con Lazovic e Noslin.

Altra frenata in campionato per l'Atalanta che, dopo la sbornia europea, torna sulla terra grazie alla rimonta subita da un coriaceo Verona: un punto d'oro per i veneti, risposta al 2-2 imposto al Napoli dai rivali per la salvezza del Frosinone.

Approccio formato 'Anfield' per i bergamaschi, avanti di due reti dopo appena diciotto minuti: ad aprire le danze ci pensa l'uomo del momento, Scamacca, al settimo sigillo personale nelle ultime otto apparizioni. L'ex Sassuolo si concede anche il lusso di offrire un assist a Ederson, autore del meritato raddoppio.

Nonostante il doppio vantaggio, la 'Dea' non snatura la sua verve offensiva: Koopmeiners calcia alto da pochi passi, Pasalic impegna all'intervento Montipò con un bel terzo tempo. Portiere del Verona graziato in seguito dal diagonale largo di Koopmeiners, mentre sulla botta secca di De Ketelaere deve mettere in mostra tutte le qualità migliori del suo repertorio.

La mole enorme di occasioni create nella prima frazione stona con l'atteggiamento con cui l'Atalanta si presenta in campo nella ripresa: i nerazzurri, fin troppo distratti e forse già certi dei tre punti, si fanno bucare per due volte in tre minuti da Lazovic e Noslin.

Un uno-due micidiale che sgretola le certezze di Gasperini, costretto a gettare nella mischia Miranchuk e Lookman: è proprio il russo ad avere le occasioni migliori per il 3-2, ma sulla sua strada c'è un sempre attento Montipò.