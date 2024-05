Atalanta-Marsiglia dove vederla: Sky, NOW, TV8, Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo l'1-1 della partita d'andata, Atalanta e Marsiglia giocano la semifinale di ritorno: le info per vedere il match in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo il pareggio del Velodrome, a Bergamo si decide la finalista di Europa League. Atalanta e Marsiglia ripartono dall'1-1 dell'andata, che ha visto Scamacca segnare il goal del vantaggio e Mbemba trovare il pari al ventesimo del primo tempo.

L'Atalanta può vincere con qualsiasi risultato tra tempi regolamentari, supplementari e rigori per poter accedere al turno successivo, quello finale. In caso di qualificazione i nerazzurri sfiderebbero una tra Roma e Bayer Leverkusen, con i tedeschi che hanno conquistato il match d'andata per 2-0.

Tutto su Atalanta-Marsiglia: dalle formazioni della partita di Europa League, a dove vederla in tv e in diretta streaming.