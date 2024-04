Atalanta-Empoli 2-0, cronaca, tabellino e voti: Pasalic e Lookman firmano il successo nerazzurro

Grazie ad un goal per tempo la Dea stende l'Empoli e accorcia sulla Roma: apre Pasalic su calcio di rigore, chiude Lookman in avvio di ripresa.

L'Atalanta non sbaglia e torna a vince in casa, in Serie A, dopo un digiuno di 71 giorni. Dopo aver staccato il pass per la finalissima di Coppa Italia, infatti, i nerazzurri regolano 2-0 l'Empoli con un goal per tempo e si portano a -2 dalla Roma, bloccata sul pari a Napoli, nella corsa al quinto posto che vale la qualificazione alla Champions League.

La prima parte di gara scorre via senza grossi sussulti: l'Atalanta manda a referto un solo tentativo quando El Bilal prende l'ascensore sul cross di Zappacosta ma non trova il bersaglio. L'Empoli, invece, architetta un paio di sortite affidandosi a Niang e Cambiaghi, ma a conti fatti Carnesecchi è inoperoso.

Serve quindi un episodio per squarciare il torpore del tardo pomeriggio di Bergamo: l'arbitro Fabbri, richiamato al VAR, per rivedere un pestone di Pezzella ai danni di El Bilal Touré, concede il calcio di rigore all'Atalanta, trasformato in maniera chirurgica da Pasalic.

Nella ripresa l'Atalanta mette subito in ghiaccio le operazioni: Lookman si accende all'improvviso e fulmina Caprile dal limite con il piazzato che chiude i giochi con quaranta minuti d'anticipo.