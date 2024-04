Arsenal-Chelsea dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Gunners e Blues si affrontano nella sfida valida per il 29° turno di Premier League: tutte le informazioni su diretta tv, streaming e formazioni.

Derby di Londra in Premier League. Arsenal e Chelsea si affrontano nella sfida valida per il recupero della 29ª giornata e che mette in palio punti preziosissimi per le due squadre, a caccia di obiettivi diversi.

Gli uomini di Arteta continuano la lotta serrata a tre con Manchester City e Liverpool per il titolo, mentre dall’altra parte i Blues cercano tre punti fondamentali per continuare la risalita della classifica verso un posto nelle coppe europee nella prossima stagione.

All’andata, a Stamford Bridge, la sfida tra Gunners e Blues terminò sul risultato di 2-2: padroni di casa avanti col doppio vantaggio firmato Palmer su rigore e Mudryk, prima dei goal di Rice e Trossard per gli ospiti.

Tutto su Arsenal-Chelsea: il canale tv della sfida, le formazioni e come poterla vedere in diretta streaming.