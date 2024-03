Ammonizione pesante per Vlahovic: era diffidato, squalificato per Juventus-Atalanta

Serbo ammonito da Mariani per un intervento su Kvaratskhelia: non sarà a disposizione di Allegri per Juventus-Atalanta.

Manca ancora una settimana a Juventus-Atalanta, eppure c'è già una pessima notizia per Massimiliano Allegri: Dusan Vlahovic non sarà della sfida dell'Allianz Stadium. Il bomber serbo, diffidato prima del calcio d'inizio di Napoli-Juventus, è stato ammonito da Maurizio Mariani al 18' del match del 'Maradona': ciò farà automaticamente scattare una giornata di squalifica. Un'assenza pesante per la truppa bianconera, chiamata a difendere il secondo posto dall'assalto del Milan nelle prossime uscite. L'articolo prosegue qui sotto