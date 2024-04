Allegri saldo sulla panchina della Juventus, Giuntoli: “Programmeremo il futuro insieme”

Cristiano Giuntoli parla degli obiettivi della Juventus: “Dobbiamo fare il massimo per arrivare in Champions e rimettere a posto i conti”.

Per i verdetti definitivi ci sarà da attendere ancora un po’, quello che però al momento è certo è che la Juventus è realmente ad un passo dal raggiungere quello che fin da inizio stagione è stato dichiarato il suo obiettivo principale: tornare in Champion League.

La compagine bianconera, che si sta mettendo alle spalle un periodo complicato, occupa attualmente il terzo posto in Serie A e a rendere la sua strada più in discesa in questo finale di campionato sarà la certezza che anche la quinta piazza garantirà una qualificazione per la massima competizione continentale.

Il Football Director bianconero, Cristiano Giuntoli, parlando ai microfoni di ‘Sky’ prima della sfida con il Cagliari, ha parlato del momento che sta vivendo la Juve e della posizione di Massimiliano Allegri.