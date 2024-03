Guai fisici per i bianconeri, alla vigilia della sfida contro i biancocelesti: Alex Sandro e Kostic indisponibili.

Diramata la lista dei giocatori convocati, in casa Juventus il focus si è spostato sulle condizioni di Alex Sandro e Filip Kostic.

Massimiliano Allegri, infatti, dovrà fare a meno dei due giocatori per la partita contro la Lazio: due defezioni importanti, dunque, in vista della sfida con i biancocelesti al rientro dalla sosta per le Nazionali.

Come stanno Alex Sandro e Filip Kostic? Chi gioca al loro posto? Il punto della situazione.