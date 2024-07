Alex Perez all'Inter: è ufficiale il nuovo acquisto dei nerazzurri

Depositato il contratto di Alex Perez, volto nuovo dell'Inter per la difesa: arriva a titolo definitivo dal Betis.

Dopo Taremi, Zielinski, Martinez e il giovane Topalovic, l'Inter mette a segno un altro movimento in entrata: è ufficiale l'ingaggio di Alex Perez, acquistato dal Betis.

Il contratto del classe 2006 è stato depositato in Lega dalla società nerazzurra, dove Simone Inzaghi avrà modo di valutare ancor più da vicino Perez nell'ottica, chissà, di una promozione in pianta stabile in prima squadra.

Il 18enne difensore sarà, infatti, con ogni probabilità aggregato ai grandi in ritiro: una vetrina che potrebbe valergli una chance enorme in caso di impressioni immediatamente positive.