Alex Perez verso l'Inter: chi è il 18enne per il quale i nerazzurri hanno presentato un'offerta

Offerta dell'Inter per Alex Perez, talento del Betis: si prospetta un'altra operazione in stile Bisseck.

Non solo al presente, l'Inter campione d'Italia guarda anche più lontano con un occhio rivolto al futuro: è da inquadrare in quest'ottica la trattativa col Betis per Alex Perez.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i nerazzurri hanno presentato un'offerta per il 18enne difensore: prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra di poco inferiore ai 3 milioni di euro.

Essendo in scadenza nel 2025 il contratto in essere con gli andalusi, Perez dovrebbe prima firmare il rinnovo per far sì che il trasferimento a Milano vada in porto con questa formula: le sensazioni a riguardo sono positive, con l'Inter che si appresta a definire una sorta di 'Bisseck bis'.