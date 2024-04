L'ex tennista, oggi opinionista per 'La Domenica Sportiva', attacca il giocatore del Milan criticandone l'atteggiamento.

Non è un periodo facile per il Milan ed in particolare per il suo numero 10, Rafael Leao.

L'attaccante portoghese, infatti, dopo quelle di Antonio Cassano deve incassare le durissime critiche di un altro opinionista molto noto.

Stiamo parlando di Adriano Panatta, ex tennista che ormai da anni interviene come ospite sulla Rai a 'La Domenica Sportiva'.