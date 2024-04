Abraham torna al goal dopo un anno: l'arma in più della Roma nella corsa Champions

L'attaccante inglese ha segnato la rete del 2-2 ad un anno di distanza dalla sua ultima rete ufficiale: De Rossi punta su di lui per il rush finale.

La Roma strappa un pareggio di spessore al Maradona contro il Napoli, che mantiene i giallorossi in pienissima corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, nonostante il pericoloso riavvicinamento dell'Atalanta.

Dopo la rimonta azzurra, capace di ribaltare il vantaggio iniziale targato Dybala, ci ha pensato Tammy Abraham a rimettere sui binari la gara della Roma, con l'inglese che nel finale ha acciuffato il 2-2.

Un goal dal peso specifico enorme e non solo in termini di classifica. Il classe 1998, rientrato da poco dopo un gravissimo infortunio al ginocchio, è tornato a segnare esattamente un anno dopo il suo ultimo centro in maglia romanista.