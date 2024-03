Abodi taglia fuori San Siro dagli Europei del 2032: "Non è in grado di ospitarli"

Il ministro dello Sport e dei Giovani mette in dubbio il coinvolgimento di San Siro per EURO 2032.

Lo stadio di San Siro, non certo da oggi, è al centro del dibattito pubblico a sfondo calcistico in Italia: sia per quello che riguarda il futuro dell'impianto legato a Inter e Milan, sia per gli Europei.

Sì, per EURO 2032: la competizione che l'Italia ospiterà insieme alla Turchia e che, però, se dovessero disputarsi oggi non vedrebbe il coinvolgimento di San Siro.

Non è un'ipotesi o una supposizione, quanto l'affermazione del ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi.