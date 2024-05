Abbonamenti Inter 2024/25: prezzi, fasi di vendita, prelazione e differenza tra base e plus

Tutte le informazioni per acquistare l'abbonamento per le partite dell'Inter allo stadio nella stagione 2024/25: dal costo alle modalità di vendita.

Domenica scorsa l’Inter ha alzato al cielo a San Siro, davanti ai suoi tifosi, il trofeo della Serie A. I nerazzurri hanno conquistato per la ventesima volta il titolo di campioni d’Italia, che consente di cucire sulla maglia la seconda stella.

Se da una parte sono ore cruciali a livello societario con il passaggio dalla famiglia Zhang e Suning a Oaktree, dall’altra in casa nerazzurra si programma già la prossima stagione sia a livello tecnico che non solo.

Il club nerazzurro ha cominciato le fasi di vendita e le modalità degli abbonamenti per le 19 partite casalinghe, a San Siro, del campionato 2024/25.

In questa pagina troverete tutte le informazioni utili per seguire l'Inter nelle partite di Serie A a San Siro: dai dettagli sugli abbonamenti a come acquistare la tessera ‘Siamo Noi’.