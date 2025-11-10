Oliver Maywurm

Corrispondente calcistico tedesco ed europeo

Redattore GOAL DE / SPOX

📝 Bio:

Cresciuto vicino alla bellissima Treviri, la città più antica della Germania. Dopo aver studiato Germanistica, ho fatto uno stage presso GOAL e mi sono comportato così bene da poter fare poco dopo il mio tirocinio a Monaco. Dal 2017 lavoro come redattore per GOAL e SPOX.

⚽ Come sono arrivato al calcio:

Per quanto ricordi, il giovane Lars Ricken a metà anni '90 è stato il primo eroe della mia infanzia. La vittoria della Germania all’Europeo del 1996, il primo grande torneo che seguivo consapevolmente, ha cementato la mia passione per il calcio.

🎯 Focus principale nel lavoro:

Ricerca e scrittura di news (soprattutto trasferimenti)

Delegare articoli SEO

🌟 I miei momenti calcistici preferiti:

Il Golden Goal di Oliver Bierhoff nella finale Euro 1996, il gol decisivo di Mario Götze nella finale del Mondiale 2014. E meno ovvio ma altrettanto significativo: vivere da setteenne allo stadio come la nostra Eintracht Trier eliminava prima lo Schalke campione UEFA Cup e poi il Borussia Dortmund campione di Champions League dalla DFB-Pokal.