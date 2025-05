Inter Miami sconfitta dall'Orlando City: tanto nervosismo per Messi, contrariato per una decisione dell'arbitro.

Momento complicato in MLS per l'Inter Miami, fresca di sconfitta casalinga per mano dell'Orlando City di Muriel.

Un k.o. segnato anche dalla controversa decisione dell'arbitro Guido Gonzalez Jr. di convalidare la rete del vantaggio avversario, finita sotto la lente d'ingrandimento.

In particolare di Lionel Messi, che non ha risparmiato critiche al direttore di gara dopo il triplice fischio.