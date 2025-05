Il prestito al Galatasaray sta per scadere e al Napoli non ha più futuro: Victor Osimhen si trasferirà in Arabia Saudita?

Ai titoli di coda l'esperienza in Turchia di Victor Osimhen, il cui prestito al Galatasaray sta per concludersi. Il nigeriano farà ritorno a Napoli, ma non per restarci: prende quota l'ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita, a quell'Al-Hilal che già un anno fa fece più di un tentativo per assicurarselo. Occhio, a tal proposito, alla possibilità di un approdo in panchina di Simone Inzaghi, il cui futuro sarà deciso dopo la finale di Champions League. L'articolo prosegue qui sotto