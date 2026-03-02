Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.
Harry Kane continua a riscrivere i libri di storia in Germania, infrangendo tre diversi record di marcature dopo aver segnato due reti per il Bayern Monaco nella vittoria per 3-2 nel Der Klassiker. Il capitano dell’Inghilterra ha portato il suo bottino a uno straordinario totale di 45 goal in tutte le competizioni.