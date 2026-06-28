Pulisic ha rivitalizzato la sua carriera in Italia da quando ha lasciato il Chelsea nel 2023, affermandosi come un ingranaggio vitale nella macchina dell'AC Milan. L'americano ha vissuto un periodo prolifico a San Siro, e la sua capacità di influenzare le partite da entrambe le fasce ha attirato l'attenzione di diversi pesi massimi della Premier League. Il 27enne è fiorito in Serie A, ed è un giocatore pericoloso quando gli viene concessa la libertà nell'ultimo terzo.

Durante il suo periodo a Milano, Pulisic ha segnato 42 gol e fornito 27 assist in 134 presenze. Questa costanza è in netto contrasto con i suoi ultimi anni a Stamford Bridge segnati dagli infortuni, dove ha faticato a trovare minuti regolari nonostante sia diventato un vincitore della Champions League con i Blues. Con il suo contratto che volge al termine, la possibilità di un affare a prezzo ridotto lo rende un'opzione intrigante per i pretendenti inglesi.