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Pulisic al Liverpool per il dopo-Salah, il suggerimento di Fowler: "Un giocatore entusiasmante"
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Fowler propone Pulisic come successore di Salah
La partenza di Salah ha lasciato un vuoto enrome nell’attacco del Liverpool, costringendo il team di reclutamento a cercare un sostituto quest’estate. Mentre Yan Diomande dell’RB Leipzig è emerso come obiettivo principale con un’offerta da 86 milioni di sterline già presentata, la mancanza di una svolta nelle trattative ha visto nomi alternativi entrare nella conversazione.
L’icona del club Fowler ha ora proposto un candidato sorprendente, suggerendo che Pulisic potrebbe seguire una traiettoria di carriera simile a quella del Re Egiziano. Parlando su X, Fowler ha chiarito i suoi sentimenti: "Tante voci su chi andrà al LFC, un nome che non ho visto menzionato è Pulisic… Buona età, ha giocato in Premier League, giocatore entusiasmante, lo prenderei. Potenzialmente un percorso alla Salah, pensieri?"
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L'interesse della Premier League
Pulisic ha rivitalizzato la sua carriera in Italia da quando ha lasciato il Chelsea nel 2023, affermandosi come un ingranaggio vitale nella macchina dell'AC Milan. L'americano ha vissuto un periodo prolifico a San Siro, e la sua capacità di influenzare le partite da entrambe le fasce ha attirato l'attenzione di diversi pesi massimi della Premier League. Il 27enne è fiorito in Serie A, ed è un giocatore pericoloso quando gli viene concessa la libertà nell'ultimo terzo.
Durante il suo periodo a Milano, Pulisic ha segnato 42 gol e fornito 27 assist in 134 presenze. Questa costanza è in netto contrasto con i suoi ultimi anni a Stamford Bridge segnati dagli infortuni, dove ha faticato a trovare minuti regolari nonostante sia diventato un vincitore della Champions League con i Blues. Con il suo contratto che volge al termine, la possibilità di un affare a prezzo ridotto lo rende un'opzione intrigante per i pretendenti inglesi.
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Consigliato sia al Manchester United che al Liverpool
Fowler non è l'unico a sostenere Pulisic per un ritorno nella massima serie del calcio inglese. L'ex difensore del Manchester United Paul Parker aveva precedentemente suggerito che anche i Red Devils dovrebbero essere in corsa per l'attaccante. Ha osservato: "Tornare in Premier League con il Manchester United... Sarebbe uno dei calciatori americani più famosi di sempre con questo alle spalle nel suo CV. Non lo metterei da parte. Cercherei di mantenere viva questa possibilità per qualcuno come lui."
Tuttavia, l'ex stella della USMNT Tab Ramos ha avvertito che Pulisic deve scegliere con attenzione la sua prossima destinazione per assicurarsi che il suo stile di gioco venga assecondato. Ramos ha detto riguardo a un ritorno in Premier League per Pulisic: "Se stai parlando di un club che sta davvero facendo un passo avanti e ha il pallone, non parlando di una squadra EPL in fondo alla classifica, allora potrebbe essere un buon scenario perché Christian Pulisic nell'ultimo terzo è un giocatore pericoloso. Penso che dove potrebbe avere un po' di problemi è se si trova a metà classifica in una squadra che in qualche modo si chiude e riparte in contropiede - non è necessariamente il suo gioco."
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Il futuro incerto di Captain America
Nonostante il crescente clamore che circonda il suo futuro, il Milan rimane fiducioso di trattenere il proprio talismano. Si dice che i giganti italiani abbiano mantenuto sul tavolo la loro offerta di un prolungamento contrattuale, ma l'ex ala del Chelsea deve ancora impegnarsi. Resta da vedere se ritiene che il suo futuro a lungo termine sarebbe meglio servito restando in Serie A o mettendosi nuovamente alla prova in Premier League.
Con Pulisic che attualmente guida gli Stati Uniti in un Mondiale casalingo, il suo profilo non è mai stato così alto. Mentre alcuni tifosi del Liverpool rimangono scettici sul fatto che possa raggiungere le vette di una leggenda come Salah, la sua esperienza, età e comprovata esperienza in Europa lo rendono uno dei nomi più chiacchierati nella finestra attuale. Per ora, 'Captain America' rimane a San Siro, ma il richiamo di Anfield o Old Trafford potrebbe rivelarsi difficile da ignorare.
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