Tonali al Manchester City, con lui anche Anderson: i Citizens sono pronti a spendere 200 milioni

Il Manchester City non perde tempo: per rinnovare la rosa dopo l’addio di Pep Guardiola punta a due centrocampisti. Secondo il *Manchester Evening News*, i Blues seguono Anderson e Tonali, visti come rinforzi complementari.

Acquistarli entrambi manderebbe un messaggio forte, ma costerebbe oltre 200 milioni di sterline. Con De Bruyne e Gündogan già partiti, Silva diretto al Real Madrid e il futuro di Reijnders e González incerto, il City è pronto a usare tutta la sua potenza finanziaria.