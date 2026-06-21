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Elliot Anderson Sandro Tonali England Italy 2026Getty/GOAL
Muhammad Zaki

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Tonali al Manchester City, con lui anche Anderson: i Citizens sono pronti a spendere 200 milioni

Calciomercato
Manchester City
E. Anderson
S. Tonali
Premier League
Nottingham Forest
Newcastle United

Il Manchester City si prepara a investire pesantemente sul centrocampo quest’estate, in vista dell’era post-Pep Guardiola. Il club punta a due acquisti costosi: Elliot Anderson del Nottingham Forest e Sandro Tonali del Newcastle United.

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  • 200 MILIONI PER TONALI E ANDERSON

    Il Manchester City non perde tempo: per rinnovare la rosa dopo l’addio di Pep Guardiola punta a due centrocampisti. Secondo il *Manchester Evening News*, i Blues seguono Anderson e Tonali, visti come rinforzi complementari.

    Acquistarli entrambi manderebbe un messaggio forte, ma costerebbe oltre 200 milioni di sterline. Con De Bruyne e Gündogan già partiti, Silva diretto al Real Madrid e il futuro di Reijnders e González incerto, il City è pronto a usare tutta la sua potenza finanziaria.

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  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    CESSIONE RECORD PER IL FOREST

    L’ingaggio di Anderson è in stallo: il Forest chiede più di 125 milioni di sterline, record inglese per Isak, e ha già respinto un’offerta da 106 milioni.

    Nonostante la valutazione da capogiro, all’Etihad si continua a credere che si possa raggiungere un accordo per il 23enne. I dirigenti del City stanno valutando se presentare una terza offerta che soddisfi le richieste del Forest o attendere il momento giusto.


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  • PER TONALI SFIDA AL TOTTENHAM

    Mentre la vicenda Anderson prosegue, il City lavora a un accordo per Tonali. I Citizens affrontano però la concorrenza del Tottenham, che ha già avuto colloqui positivi con il centrocampista. Gli Spurs vorrebbero prenderlo come colpo estivo principale per De Zerbi, ma l’inserimento del City ha complicato i piani. L’ingaggio dell’ex milanista è elevato, ma i Blues non demordono: vogliono assicurarsi il futuro del centrocampo in caso di addio di Rodri, ormai all’ultimo anno di contratto.

  • Cardiff City v Chelsea - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    MARESCA IN ARRIVO

    Al di là del mercato, i tifosi del City aspettano ancora l’annuncio ufficiale di Enzo Maresca come nuovo allenatore. Secondo il *Manchester Evening News*, le trattative con il Chelsea sono durate più del previsto, causando un lieve ritardo nella conclusione della trattativa. Nonostante l’attesa, non ci sono segnali di un possibile dietrofront.

    Il club resta fiducioso che l’annuncio arrivi entro le prossime due settimane. La dirigenza vuole evitare il calo che colpì lo United dopo l’addio di Ferguson e crede che Maresca sia l’uomo giusto per riportare il titolo in casa City.

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