Pep Guardiola ct dell'Inghilterra? Noel Gallagher degli Oasis lo spinge ad accettare per vincere la Coppa del Mondo

Qualunque sia il suo futuro, l’impatto di Guardiola sul calcio inglese resta unico. Riflettendo sul periodo a Manchester, l’allenatore catalano ha sottolineato il legame con lo spirito laborioso della città: "Questa è una città costruita sul lavoro. Lo si vede nel colore dei mattoni e nelle persone che entrano in fabbrica presto e escono tardi. Le fabbriche, i Pankhurst, i sindacati, la musica: la rivoluzione industriale e il suo cambiamento del mondo. Ho imparato a capirlo, e così hanno fatto le mie squadre".

Gallagher spera che, anche se Guardiola passasse alla gestione di una nazionale, continui a essere una guida per il City. "Si dice che resterà nel Manchester City Football Group, e sarebbe fantastico" ha aggiunto. "Sarebbe terribile perderne le conoscenze: spero diventi il nostro Johan Cruyff, e che sia pronto quando la dirigenza vorrà attingervi".