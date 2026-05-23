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Pep Guardiola ct dell'Inghilterra? Noel Gallagher degli Oasis lo spinge ad accettare per vincere la Coppa del Mondo
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Un futuro con i Tre Leoni per Pep?
Mentre i tifosi del City si preparano a un commovente addio, la star degli Oasis Gallagher ipotizza che Guardiola possa diventare ct dell’Inghilterra. Dopo l’annuncio ufficiale dell’addio al Manchester City, molti si chiedono quale sarà il futuro dell’allenatore che ha vinto 20 trofei in un decennio all’Etihad.
Gallagher, suo amico stretto, ha dichiarato a talkSPORT: "Se lo conosco bene, dopo i Mondiali si metterà in gioco. È l'unico trofeo che manca, ha già vinto tutto e cambiato il calcio. Lo immagino alzare la Coppa del Mondo, magari come ct dell'Inghilterra o dell'Olanda, oppure alla guida di una delle 'Big Six'. Non uscirà mai dal calcio".
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La vita dopo l'Etihad
La transizione al City è già in corso: Enzo Maresca dovrà colmare il vuoto lasciato dal suo ex mentore. Mentre Guardiola diventerà Ambasciatore Globale del City Football Group, Gallagher avverte che l'era dei trofei garantiti potrebbe essere finita per i Cityzens.
"Ascoltate, dimenticatevi di sostituirlo, ora è finita" ha ammesso Gallagher. "Quella certezza quasi totale di vincere un trofeo ogni stagione con Pep è finita. Dobbiamo ricominciare da zero: ora Al Mubarak è l'uomo più importante del club. Non vedremo più qualcuno come lui. Non è solo un giorno triste per i tifosi del City, ma per tutta la Premier League: era un fenomeno da incassi, una superstar".
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La pressione su Tuchel
Le dichiarazioni di Gallagher sulla panchina dell'Inghilterra arrivano in un momento di forte tensione nella nazionale. L'attuale allenatore Thomas Tuchel è già sotto pressione prima dell'inizio del torneo in Nord America. L'ex attaccante del Watford Troy Deeney ha dichiarato che un fallimento ai Mondiali dovrebbe costare il posto al tecnico tedesco.
Le sue scelte di rosa, che hanno escluso talenti come Phil Foden e Cole Palmer, alimentano le speculazioni sul suo futuro.
Un fallimento ai Mondiali potrebbe spingere la FA a cercargli un successore, e in quel caso il tecnico più vincente della storia recente sarebbe pronto per una nuova sfida.
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Un'eredità che ha cambiato il calcio inglese
Qualunque sia il suo futuro, l’impatto di Guardiola sul calcio inglese resta unico. Riflettendo sul periodo a Manchester, l’allenatore catalano ha sottolineato il legame con lo spirito laborioso della città: "Questa è una città costruita sul lavoro. Lo si vede nel colore dei mattoni e nelle persone che entrano in fabbrica presto e escono tardi. Le fabbriche, i Pankhurst, i sindacati, la musica: la rivoluzione industriale e il suo cambiamento del mondo. Ho imparato a capirlo, e così hanno fatto le mie squadre".
Gallagher spera che, anche se Guardiola passasse alla gestione di una nazionale, continui a essere una guida per il City. "Si dice che resterà nel Manchester City Football Group, e sarebbe fantastico" ha aggiunto. "Sarebbe terribile perderne le conoscenze: spero diventi il nostro Johan Cruyff, e che sia pronto quando la dirigenza vorrà attingervi".
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