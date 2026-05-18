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Un altro grave infortunio per la Spagna: Fermin Lopez salta il Mondiale
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Notizie devastanti sugli infortuni
I festeggiamenti di fine stagione del Barcellona sono stati offuscati dalla notizia che Fermin ha subito un grave infortunio al piede che probabilmente lo terrà lontano dai Mondiali del 2026. Il centrocampista, diventato una figura chiave per club e nazionale, si è infortunato durante la vittoria per 3-1 di domenica in Liga contro il Real Betis.
Il centrocampista è uscito all’intervallo, sostituito per precauzione, ma gli esami hanno confermato la lesione, gettando nello sconforto giocatore e tifosi a pochi mesi dal torneo.
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Il comunicato conferma l'intervento chirurgico
Il club catalano ha diramato lunedì un comunicato ufficiale per chiarire la situazione. La notizia era grave come temuto: il prodotto della Masia dovrà operarsi per riparare la frattura al piede destro.
"Il giocatore della prima squadra Fermin Lopez ha subito una frattura al quinto metatarso del piede destro nella partita contro il Betis. Sarà operato", ha annunciato il club.
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Le speranze per i Mondiali sono andate in frantumi
Nonostante il Barcellona non abbia ancora indicato una data di rientro, una frattura al quinto metatarso richiede in genere 6-8 settimane di recupero. Con la Spagna che esordirà contro Capo Verde il 15 giugno, i tempi non sono dalla parte di Fermin.
Il ct De la Fuente lo aveva inserito nella lista definitiva che verrà resa nota lunedì, ma ora serve un sostituto. Fermin salterà anche l’ultima di Liga contro il Valencia.
- AFP
Un duro colpo per i piani della Spagna
L'assenza di Fermin è un duro colpo per la Roja, che contava sul centrocampista del Barcellona per la sua capacità di segnare.
La sua uscita si aggiunge all'infortunio di Lamine Yamal, già fuori per un problema ai muscoli posteriori della coscia, aumentando le preoccupazioni della nazionale in vista del ritorno in campo. Per il Barcellona ora conta solo che il 23enne recuperi al meglio in vista della preparazione estiva 2026-27.
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