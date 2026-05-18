Un altro grave infortunio per la Spagna: Fermin Lopez salta il Mondiale

I festeggiamenti di fine stagione del Barcellona sono stati offuscati dalla notizia che Fermin ha subito un grave infortunio al piede che probabilmente lo terrà lontano dai Mondiali del 2026. Il centrocampista, diventato una figura chiave per club e nazionale, si è infortunato durante la vittoria per 3-1 di domenica in Liga contro il Real Betis.

Il centrocampista è uscito all’intervallo, sostituito per precauzione, ma gli esami hanno confermato la lesione, gettando nello sconforto giocatore e tifosi a pochi mesi dal torneo.







