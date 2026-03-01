Getty
Bayern, Kane senza limiti: contro il Borussia Dortmund raggiunti tre record
Kane supera il suo record personale
Kane ha riportato i bavaresi in parità al 54° minuto, rispondendo al goal iniziale di Nico Schlotterbeck. Dopo che Joshua Kimmich ha servito Serge Gnabry sul secondo palo, il cross di testa di Gnabry ha apparecchiato a Kane un semplice tap-in, eguagliando il suo record 2023/24 di 44 reti.
La tensione è proseguita poco dopo, quando un fallo di Schlotterbeck su Josip Stanisic ha portato a un calcio di rigore per il Bayern appena 15 minuti più tardi. L'ex talismano del Tottenham Hotspur ha poi trasformato dal dischetto per portare la sua squadra sul 2-1 e raggiungere il traguardo del 45° goal stagionale.
- Getty Images Sport
La storia inglese e i traguardi della Bundesliga
Così facendo, Kane ha oltrepassato i propri traguardi personali per realizzare un’impresa che non si vedeva da quasi un secolo. È ora il primo inglese a raggiungere quota 45 goal in una stagione dai tempi del leggendario Dixie Dean, che ne segnò 46 con l’Everton durante la stagione 1931/32. Questo risultato statistico, rimasto imbattuto per 94 anni, sottolinea che la brillante doppietta di Kane è opera di un attaccante che opera a un livello storico d’élite.
Incredibilmente, il rigore gli ha garantito anche un’ulteriore presenza nei libri di storia. Registrando la sua quarta doppietta consecutiva in campionato, è diventato soltanto il terzo giocatore nella storia della Bundesliga a realizzare quattro doppiette di fila. Entra così in un club esclusivo al fianco di Lothar Emmerich del Dortmund e Tomislav Maric del Wolfsburg, che raggiunsero il traguardo rispettivamente nel 1967 e nel 2001. Ciò si aggiunge alla sua crescente collezione di riconoscimenti individuali da quando si è trasferito dal nord di Londra a Monaco.
Altro per i libri dei record
Ancora più impressionante, la prestazione clinica di Kane nel Der Klassiker gli ha permesso di infrangere il suo record personale di goal con nove presenze in meno rispetto al precedente riferimento. Durante la stagione 2023/24, aveva raggiunto quota 44 reti in 45 partite, toccando quel picco nella sua ultima uscita contro il VfB Stoccarda a maggio. Tuttavia, con almeno 13 gare ancora da disputare nell’attuale calendario, il capitano dell’Inghilterra è nelle condizioni ideali per incrementare sensibilmente questo bottino mentre il Bayern Monaco va a caccia di trofei su più fronti.
La presenza continuativa del club in diverse competizioni a eliminazione diretta offre una ricca serie di opportunità per segnare. Il Bayern è ancora in corsa sia in Champions League sia nella DFB-Pokal, dove un percorso fino in fondo farebbe lievitare ulteriormente le statistiche di Kane.
Gli uomini di Vincent Kompany stanno attualmente preparando un ottavo di finale di Champions League contro l’Atalanta, un cammino che potrebbe prevedere fino a cinque partite aggiuntive qualora arrivassero in finale. Inoltre, una vittoria in semifinale contro il Bayer Leverkusen in Pokal garantirebbe a Kane un’ulteriore vetrina ad alta tensione per aggiungere al suo totale storico nella finale di cartello del torneo.
- AFP
Assicurarsi il Klassiker
Questo traguardo rappresenta l’ultimo importante obiettivo personale per Kane, che di recente ha superato quota 500 goal in carriera in meno presenze rispetto a Cristiano Ronaldo. Ciononostante, il capitano dell’Inghilterra ha dovuto condividere i riflettori durante un finale caotico al Signal Iduna Park. In un derby palpitante, il rigore da record di Kane non è riuscito a mettere subito al sicuro il risultato, poiché Daniel Svensson del Dortmund ha pareggiato sul 2-2 con una conclusione al volo precisa all’83° minuto.
Ma c’era in serbo un’ulteriore svolta, con il capitano Kimmich che ha regalato la vittoria al Bayern appena quattro minuti più tardi con una sua volée, scatenando scene di entusiasmo sfrenato nel settore ospiti. La straordinaria vittoria ha permesso ai bavaresi di mantenere il loro vantaggio di 11 punti sul Dortmund in vetta alla Bundesliga, andando così verso il secondo trionfo consecutivo in campionato.
