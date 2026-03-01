Bayern, Kane senza limiti: contro il Borussia Dortmund raggiunti tre record

Così facendo, Kane ha oltrepassato i propri traguardi personali per realizzare un’impresa che non si vedeva da quasi un secolo. È ora il primo inglese a raggiungere quota 45 goal in una stagione dai tempi del leggendario Dixie Dean, che ne segnò 46 con l’Everton durante la stagione 1931/32. Questo risultato statistico, rimasto imbattuto per 94 anni, sottolinea che la brillante doppietta di Kane è opera di un attaccante che opera a un livello storico d’élite.

Incredibilmente, il rigore gli ha garantito anche un’ulteriore presenza nei libri di storia. Registrando la sua quarta doppietta consecutiva in campionato, è diventato soltanto il terzo giocatore nella storia della Bundesliga a realizzare quattro doppiette di fila. Entra così in un club esclusivo al fianco di Lothar Emmerich del Dortmund e Tomislav Maric del Wolfsburg, che raggiunsero il traguardo rispettivamente nel 1967 e nel 2001. Ciò si aggiunge alla sua crescente collezione di riconoscimenti individuali da quando si è trasferito dal nord di Londra a Monaco.