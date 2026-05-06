La FIFA ha esteso a livello mondiale la squalifica per omofobia: Prestianni rischia così di saltare le partite dei Mondiali

Il 17 febbraio, durante la partita di Champions League all’Estadio da Luz, Vinicius del Real Madrid ha denunciato insulti razzisti da parte dell’argentino Prestianni. L’arbitro Francois Letexier ha sospeso il match per otto minuti e ha attivato il protocollo antidiscriminazione FIFA.

Prestianni ha sempre negato le accuse di razzismo, dichiarando: "Non ho mai rivolto insulti razzisti a Vini Jr, che ha frainteso. Non sono mai stato razzista con nessuno e mi rammarico delle minacce ricevute dai giocatori del Real Madrid".

Nonostante le sue spiegazioni, l’indagine UEFA ha concluso per una sanzione per "comportamento discriminatorio (omofobo)".