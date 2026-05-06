AFP
La FIFA ha esteso a livello mondiale la squalifica per omofobia: Prestianni rischia così di saltare le partite dei Mondiali
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Squalifica a livello mondiale
La Commissione Disciplinare FIFA ha confermato che accoglierà la richiesta dell’UEFA di estendere la squalifica di Prestianni a tutte le competizioni. Mercoledì, un portavoce FIFA ha dichiarato a The Athletic: "La Commissione Disciplinare FIFA ha deciso di estendere a livello mondiale la squalifica di sei partite inflitta dall’UEFA al calciatore dello SL Benfica Gianluca Prestianni".
Inizialmente prevista solo per le competizioni UEFA, la squalifica ora varrà anche per le gare FIFA, impedendo al ventenne di partecipare alla prossima Coppa del Mondo in Nord America.
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Conseguenze legate ai Mondiali
Se Prestianni verrà convocato da Lionel Scaloni per i Mondiali 2026, salterà le prime due gare contro Algeria e Austria. L’ala, già chiamata in marzo per le amichevoli con Mauritania e Zambia, ha esordito in nazionale nel novembre 2025.
Su sei match di squalifica, tre sono coperti da un periodo di prova biennale. Avendo già saltato la gara di ritorno di Champions contro il Real Madrid in sospensione provvisoria, al giocatore restano due match da scontare. Sarà comunque disponibile per l’amichevole dell’Argentina contro l’Honduras, poiché la sospensione riguarda solo le gare competitive e non quelle di campionato con il Benfica.
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La sfida con Vinicius Junior
Il 17 febbraio, durante la partita di Champions League all’Estadio da Luz, Vinicius del Real Madrid ha denunciato insulti razzisti da parte dell’argentino Prestianni. L’arbitro Francois Letexier ha sospeso il match per otto minuti e ha attivato il protocollo antidiscriminazione FIFA.
Prestianni ha sempre negato le accuse di razzismo, dichiarando: "Non ho mai rivolto insulti razzisti a Vini Jr, che ha frainteso. Non sono mai stato razzista con nessuno e mi rammarico delle minacce ricevute dai giocatori del Real Madrid".
Nonostante le sue spiegazioni, l’indagine UEFA ha concluso per una sanzione per "comportamento discriminatorio (omofobo)".
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Il regolamento UEFA e le possibili ulteriori ripercussioni
La durata della squalifica ha suscitato critiche: le linee guida UEFA prevedono almeno 10 turni di stop per chi offende la dignità altrui per colore della pelle, razza, religione, origine etnica, genere o orientamento sessuale. L’organismo di controllo, etica e disciplina (CEDB) ha invece inflitto solo sei partite di sospensione, e la UEFA ha rifiutato di spiegare il motivo.
Per ora Prestianni deve dimostrare di essersi riscattato sotto lo sguardo attento degli organi di governo. Qualsiasi ulteriore violazione del codice di condotta nei prossimi due anni comporterebbe l’immediata applicazione delle tre giornate di squalifica sospese, con un possibile nuovo colpo alla sua carriera con Benfica e nazionale argentina.
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