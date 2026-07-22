Dopo il 4-1 all'Universidad Central, l'allenatore del Santos, Cuca, ha spiegato che ha tenuto fuori Neymar per farlo riposare dopo gli impegni con la nazionale.

«È stato fermo qualche giorno e non ha potuto riposare, quindi abbiamo preferito che si allenasse per arrivare al meglio alla serie di partite», ha spiegato Cuca dopo la gara. «In dieci giorni ne giocheremo quattro: che senso avrebbe avuto portarlo qui? Avete visto quanto sia duro ed estenuante il viaggio. È rimasto lì ad allenarsi, proprio come [Willian] Arao, João Schmidt e Igor Vinicius, e questo ci offre più opzioni per le prossime partite».

Nonostante una serata al tavolo da poker, Neymar si è allenato con impegno al centro sportivo del club. Di recente ha condiviso un video in cui appare in forma e realizza gol durante le esercitazioni. L’obiettivo dell’allenatore è averlo al 100% per il campionato nazionale, dove il club, attualmente 15°, sta faticando.



