AFP
Neymar si perde la vittoria del Santos in Copa Sudamericana: era a un torneo di poker
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La posta in gioco è alta al tavolo da poker
Mentre i compagni del Santos giocavano in Venezuela, Neymar ha partecipato all’edizione invernale della Brazilian Series of Poker (BSOP). L’attaccante, noto per la passione per il poker, è stato avvistato alla Golden Hall del WTC di San Paolo durante la quarta tappa del campionato, come riporta ESPN Brasile. Per Neymar si tratta di un ambiente familiare: nel 2025, allo stesso torneo, aveva incassato 53.500 real.
La sua presenza ha destato qualche dubbio tra i tifosi, dato che è avvenuta poche ore prima di un importante spareggio del Santos. In realtà il club lo aveva lasciato a casa per permettergli di seguire un programma di preparazione fisica dopo il deludente Mondiale.
- Getty/GOAL
Cuca spiega l'assenza della superstar
Dopo il 4-1 all'Universidad Central, l'allenatore del Santos, Cuca, ha spiegato che ha tenuto fuori Neymar per farlo riposare dopo gli impegni con la nazionale.
«È stato fermo qualche giorno e non ha potuto riposare, quindi abbiamo preferito che si allenasse per arrivare al meglio alla serie di partite», ha spiegato Cuca dopo la gara. «In dieci giorni ne giocheremo quattro: che senso avrebbe avuto portarlo qui? Avete visto quanto sia duro ed estenuante il viaggio. È rimasto lì ad allenarsi, proprio come [Willian] Arao, João Schmidt e Igor Vinicius, e questo ci offre più opzioni per le prossime partite».
Nonostante una serata al tavolo da poker, Neymar si è allenato con impegno al centro sportivo del club. Di recente ha condiviso un video in cui appare in forma e realizza gol durante le esercitazioni. L’obiettivo dell’allenatore è averlo al 100% per il campionato nazionale, dove il club, attualmente 15°, sta faticando.
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Serata trionfale per il Peixe
Nonostante l’assenza del fuoriclasse, il Santos ha dominato l’Universidad Central e ha un piede già agli ottavi di Copa Sudamericana. In Venezuela ha vinto 4-1, ipotecando il passaggio del turno in vista del ritorno alla Vila Belmiro. Se chiuderà il discorso, affronterà il Macará.
Alla domanda sul rientro del numero 10, Cuca ha confermato che Neymar sarà in campo sabato contro il Chapecoense. La vittoria in trasferta alleggerisce la pressione in Sudamericana, permettendo al club di concentrarsi sul campionato nel weekend.
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La vita dopo il ritiro dalle competizioni internazionali
Neymar ha chiuso la sua carriera con la Seleção dopo l’eliminazione ai Mondiali 2026 per mano della Norvegia. In 130 presenze ha segnato 80 gol, ma ora si concentrerà sul Santos.
Ora che gli impegni con la nazionale sono finiti, si concentrerà sul Santos. Il “Peixe” ha bisogno della sua leadership e dei suoi gol per affrontare un calendario fitto. Se resterà in forma, la sua presenza sarà decisiva per salvare la stagione.
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