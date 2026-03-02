La rivoluzione voluta da Infantino: "Espulsione per i calciatori che si coprono la bocca con la maglia"

Parlando con Sky News, il presidente della FIFA ha chiarito la propria posizione sulla questione: "Se un giocatore si copre la bocca e dice qualcosa che ha una connotazione razzista, ovviamente deve essere espulso. Si deve presumere che abbia detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire, altrimenti non avrebbe dovuto coprirsi la bocca. Ci sono situazioni che non abbiamo previsto. Naturalmente, quando si tratta di un caso disciplinare, è necessario analizzare la situazione, è necessario avere delle prove, ma non possiamo accontentarci di questo per andare avanti".

Infantino ha ulteriormente giustificato la propria posizione intransigente mettendo in discussione le motivazioni di chiunque nasconda le proprie parole in campo: "Semplicemente non capisco: se non hai nulla da nascondere, non ti copri la bocca quando dici qualcosa. È così, è semplice. E queste sono azioni che possiamo intraprendere per essere seri nella nostra lotta contro il razzismo. Dobbiamo agire e essere risoluti, e questo deve avere un effetto deterrente. Forse dovremmo anche pensare non solo a punire, ma anche a cambiare la nostra cultura, a consentire ai giocatori o a chiunque faccia qualcosa di scusarsi".