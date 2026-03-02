La rivoluzione voluta da Infantino: "Espulsione per i calciatori che si coprono la bocca con la maglia"

Gianni Infantino ha in mente un cambiamento quasi rivoluzionario. E ha a che fare con quel che è successo ormai due settimane fa in Benfica-Real Madrid, gara d'andata degli spareggi di Champions League.
Il presidente della FIFA ha affermato che i giocatori che si coprono la bocca durante alterchi verbali di natura razzista dovrebbero ricevere un cartellino rosso diretto.
La proposta arriva dopo il caso Prestianni-Vinicius Junior, con tanto di sospensione provvisoria dell'argentino del Benfica. Infantino ritiene che dovrebbe esserci una "presunzione" di colpevolezza, sostenendo che l'atto di nascondere la bocca dovrebbe essere considerato una prova sufficiente dell'intenzione offensiva.