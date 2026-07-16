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Perché Lewandowski ha scelto i Chicago Fire: un gesto d'amore nei confronti del Barcellona
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Perché Lewandowski ha scelto la MLS invece dell'Europa
Questa settimana il leggendario attaccante è stato presentato come nuovo acquisto del Chicago Fire, chiudendo una brillante carriera in Europa. Nonostante l’interesse di club di Champions League e di altre squadre storiche del continente, Lewandowski ha scelto di lasciare il calcio europeo al termine della sua esperienza al Camp Nou.
Dopo le prime sedute di allenamento con i nuovi compagni, l’ex stella del Bayern Monaco ha spiegato che il suo legame emotivo con i blaugrana ha pesato sulla scelta di trasferirsi negli Stati Uniti, considerando ogni altra opzione europea un passo indietro rispetto all’esperienza spagnola.
Rifiutando le offerte dall’Italia e dalla Turchia
Prima del trasferimento a Chicago, si vociferava sulla prossima destinazione dell’attaccante. Secondo alcune indiscrezioni, Lewandowski avrebbe ricevuto offerte da club turchi, portoghesi e italiani, con la Juventus spesso indicata come possibile meta.
Il 37enne, però, è stato irremovibile: «La mia avventura al Barça era finita e non riuscivo a immaginarmi in un altro club europeo. Il mio affetto per il Barça era troppo grande».
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Il fattore Berhalter
La partenza da Barcellona è stata emotiva, ma l’arrivo di Lewandowski a Chicago ha entusiasmato tutti. L’allenatore Gregg Berhalter, artefice dell’operazione, crede che l’attaccante possa cambiare il club.
Berhalter è convinto che la sua professionalità sarà da esempio per la squadra: «È un professionista esemplare. Sa prendersi cura del proprio fisico e mantenere un livello ottimale. Sarà un punto di riferimento”, ha dichiarato l’ex ct Usa a Pilka Nozna.
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Un nuovo capitolo nella “Città del Vento”
L’icona polacca si sta preparando per il debutto. I tifosi del Chicago Fire non dovranno aspettare molto: giovedì sera, ora locale, affronterà i Vancouver Whitecaps ritrovando l’ex compagno al Bayern Monaco, Thomas Müller. Martedì ha partecipato alla prima sessione di allenamento, pronto a dimostrare che l’età è solo un numero. Un percorso iniziato al Delta di Varsavia, passato per Monaco e Barcellona, si chiude ora sotto lo skyline di Chicago.
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