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Muhammad Zaki

Perché Lewandowski ha scelto i Chicago Fire: un gesto d'amore nei confronti del Barcellona

Calciomercato
R. Lewandowski
Barcellona
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Robert Lewandowski ha parlato ai media per la prima volta dopo il suo passaggio alla MLS con il Chicago Fire. L'attaccante polacco ha spiegato le ragioni emotive che lo hanno portato a lasciare il calcio europeo dopo l'addio al Barcellona.

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  • Perché Lewandowski ha scelto la MLS invece dell'Europa

    Questa settimana il leggendario attaccante è stato presentato come nuovo acquisto del Chicago Fire, chiudendo una brillante carriera in Europa. Nonostante l’interesse di club di Champions League e di altre squadre storiche del continente, Lewandowski ha scelto di lasciare il calcio europeo al termine della sua esperienza al Camp Nou.

    Dopo le prime sedute di allenamento con i nuovi compagni, l’ex stella del Bayern Monaco ha spiegato che il suo legame emotivo con i blaugrana ha pesato sulla scelta di trasferirsi negli Stati Uniti, considerando ogni altra opzione europea un passo indietro rispetto all’esperienza spagnola.


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  • Abschied aus Barcelona: Robert Lewandowski (&#169; AFP/SID/JOSE JORDAN)

    Rifiutando le offerte dall’Italia e dalla Turchia

    Prima del trasferimento a Chicago, si vociferava sulla prossima destinazione dell’attaccante. Secondo alcune indiscrezioni, Lewandowski avrebbe ricevuto offerte da club turchi, portoghesi e italiani, con la Juventus spesso indicata come possibile meta.

    Il 37enne, però, è stato irremovibile: «La mia avventura al Barça era finita e non riuscivo a immaginarmi in un altro club europeo. Il mio affetto per il Barça era troppo grande».


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  • Il fattore Berhalter

    La partenza da Barcellona è stata emotiva, ma l’arrivo di Lewandowski a Chicago ha entusiasmato tutti. L’allenatore Gregg Berhalter, artefice dell’operazione, crede che l’attaccante possa cambiare il club.

    Berhalter è convinto che la sua professionalità sarà da esempio per la squadra: «È un professionista esemplare. Sa prendersi cura del proprio fisico e mantenere un livello ottimale. Sarà un punto di riferimento”, ha dichiarato l’ex ct Usa a Pilka Nozna.


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    Un nuovo capitolo nella “Città del Vento”

    L’icona polacca si sta preparando per il debutto. I tifosi del Chicago Fire non dovranno aspettare molto: giovedì sera, ora locale, affronterà i Vancouver Whitecaps ritrovando l’ex compagno al Bayern Monaco, Thomas Müller. Martedì ha partecipato alla prima sessione di allenamento, pronto a dimostrare che l’età è solo un numero. Un percorso iniziato al Delta di Varsavia, passato per Monaco e Barcellona, si chiude ora sotto lo skyline di Chicago.

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