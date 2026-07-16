La partenza da Barcellona è stata emotiva, ma l’arrivo di Lewandowski a Chicago ha entusiasmato tutti. L’allenatore Gregg Berhalter, artefice dell’operazione, crede che l’attaccante possa cambiare il club.

Berhalter è convinto che la sua professionalità sarà da esempio per la squadra: «È un professionista esemplare. Sa prendersi cura del proprio fisico e mantenere un livello ottimale. Sarà un punto di riferimento”, ha dichiarato l’ex ct Usa a Pilka Nozna.



