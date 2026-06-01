Victor Osimhen è destinato alla Premier League? Le parole del ct della Nigeria sul suo trasferimento innescano un dibattito sul futuro dell'attaccante del Galatasaray

La corsa all'acquisto di Osimhen si è riaccesa dopo che il ct della Nigeria, Eric Chelle, ha confermato che l'attaccante sta trattando l'addio al Galatasaray. Il 27enne era tra le assenze più rilevanti nell'ultima convocazione delle Super Eagles per l'amichevole con la Polonia, e l'allenatore ha preferito lasciarlo a casa per definire il suo futuro in campionato.

In conferenza stampa Chelle ha spiegato: “Osimhen potrebbe cambiare squadra, quindi resta a casa per concentrarsi sul suo futuro. Lookman è stanco e l’Atletico Madrid ci ha chiesto di risparmiarlo”. Le sue parole hanno messo in allerta l’élite europea alla vigilia della finestra di mercato estiva.



