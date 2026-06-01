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Victor Osimhen è destinato alla Premier League? Le parole del ct della Nigeria sul suo trasferimento innescano un dibattito sul futuro dell'attaccante del Galatasaray
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"Osimhen potrebbe cambiare squadra"
La corsa all'acquisto di Osimhen si è riaccesa dopo che il ct della Nigeria, Eric Chelle, ha confermato che l'attaccante sta trattando l'addio al Galatasaray. Il 27enne era tra le assenze più rilevanti nell'ultima convocazione delle Super Eagles per l'amichevole con la Polonia, e l'allenatore ha preferito lasciarlo a casa per definire il suo futuro in campionato.
In conferenza stampa Chelle ha spiegato: “Osimhen potrebbe cambiare squadra, quindi resta a casa per concentrarsi sul suo futuro. Lookman è stanco e l’Atletico Madrid ci ha chiesto di risparmiarlo”. Le sue parole hanno messo in allerta l’élite europea alla vigilia della finestra di mercato estiva.
- Getty/GOAL
Il sogno della Premier League e le voci sul suo possibile trasferimento al Manchester United
Nonostante l’interesse di molte squadre, l’Inghilterra viene da tempo indicata come destinazione ideale per l’ex giocatore del Lille. Il Manchester United è stato spesso accostato al suo ingaggio e la leggenda del club Patrice Evra ha recentemente esortato i Red Devils a muoversi. Lo United ha già Benjamin Sesko, acquistato per 74 milioni di sterline (100 milioni di dollari) nel 2025, ma l’attrattiva di un attaccante collaudato come Osimhen potrebbe essere troppo forte per essere ignorata. Il nigeriano è una minaccia costante e il suo stile ricorda quello della leggenda del Chelsea Didier Drogba. Con Michael Carrick ora stabilmente alla guida a Old Trafford, la ricerca di un grande attaccante è in pieno svolgimento.
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Le aspre polemiche sul Napoli e l'interesse della Serie A
Un ritorno in Italia resta possibile, nonostante la fine turbolenta dell’avventura di Osimhen al Napoli. L’attaccante ha parlato della rottura, dicendo che il club lo ha trattato «come un cane» dopo un episodio sui social. Nonostante lo Scudetto vinto dopo 30 anni, il rapporto è peggiorato per un video TikTok approvato dalla società.
Juventus e Roma lo seguono per rinforzare l’attacco, ma le clausole del suo contratto col Galatasaray bloccano un passaggio ai diretti rivali del Napoli fino al 2027.
- AFP
Lasciare un'eredità a Istanbul
Se Osimhen lascerà il Galatasaray quest’estate, lo farà dopo aver segnato il calcio turco. Arrivato nel 2024, ha confermato il suo talento: 59 gol e 16 assist in 74 presenze, guidando la squadra a due titoli di Super Lig e a una Coppa di Turchia.
A Istanbul ha ritrovato la scintilla dopo l’addio turbolento a Napoli. A 27 anni, nel pieno della maturità, merita la Champions League ogni settimana. Che sia Old Trafford, l’Olimpico o un ritorno a Torino, nelle prossime settimane si deciderà dove questo talento africano vivrà il meglio della sua carriera.
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