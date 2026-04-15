getty
Joan Laporta critica l'arbitraggio "vergognoso" di Atletico Madrid-Barcellona e annuncia un nuovo ricorso alla UEFA
Pubblicità
Laporta definisce l'arbitraggio "una vergogna"
Dopo l'eliminazione europea al Metropolitano, Laporta ha espresso rabbia per le decisioni che, a suo avviso, hanno penalizzato la squadra di Hansi Flick in entrambe le gare. Durante il Trofeo Conde de Godó, il 63enne presidente ha manifestato incredulità per l'operato arbitrale. Il Barça ha perso 2-0 all'andata e, nonostante il 2-1 al ritorno, è stato eliminato; inoltre Eric García ha ricevuto un cartellino rosso.
"Prima di tutto complimenti all’Atlético, ma la direzione di ieri, sia dell’arbitro che del VAR, è stata vergognosa", ha dichiarato. "È intollerabile quello che ci hanno fatto. Già all’andata non ci hanno dato un rigore netto ed espulso un giocatore per un fallo da giallo, perché Giuliano [Simeone] non aveva controllo del pallone. Il rosso ci ha penalizzato".
- Getty Images Sport
I catalani confermano il loro secondo ricorso alla UEFA
Il Barça aveva già presentato ricorso dopo la partita di andata allo Spotify Camp Nou per un fallo di mano di Marc Pubill, ma l’organo di governo del calcio europeo lo aveva respinto. Laporta, senza perdersi d’animo, ha annunciato che il vicepresidente Rafa Yuste sta preparando una nuova documentazione per contestare le decisioni.
"Il Barcellona vuole sapere perché il primo reclamo è stato respinto. Yuste mi ha detto che ne presenterà un altro: quanto successo è inaccettabile. Ci sono state decisioni dannose per il club e vogliamo chiarimenti", ha aggiunto Laporta.
- PubblicitàPubblicità
Punti critici specifici sotto la lente d'ingrandimento
Laporta ha analizzato gli episodi della partita di ritorno che, a suo avviso, hanno favorito la squadra di Diego Simeone. Dall’espulsione di García al rigore non concesso a Dani Olmo, il presidente del Barça ritiene che le decisioni dubbie siano sempre andate a sfavore della sua squadra. Lo ha indignato soprattutto il trattamento riservato a Fermín López, che ha chiuso la gara con il naso sanguinante dopo uno scontro con il portiere Juan Musso.
"È stata una doppia sfida in cui le decisioni arbitrali ci hanno danneggiato molto. Nella partita di ritorno, Eric García non era l'ultimo uomo in difesa, Koundé stava arrivando", ha affermato. "L'arbitro ha prima mostrato un cartellino giallo, poi il VAR l'ha annullato. Il tiro di Ferran [Torres] era goal, il fallo su [Dani] Olmo era netto, quello su Fermín intollerabile con il labbro superiore spaccato, e poi hanno ammonito Gavi. Il ragazzo soffriva mentre lo ricucivano e non gli hanno nemmeno mostrato il cartellino. È inaccettabile".
Risposta alle accuse di «spudorata» parzialità mosse all'arbitro
Le parole del presidente fanno eco all’indignazione dell’infortunato Raphinha, che ha detto: "Ci hanno rubato la qualificazione".
Interrogato su chi accusa il Barcellona di trarre vantaggio dagli arbitri, Laporta ha replicato: "Dopo questa eliminatoria di Champions, è una sciocchezza che nessuno crede". Ora la squadra deve concentrarsi sulla Liga e conquistare il titolo nelle prossime settimane.
- PubblicitàPubblicità