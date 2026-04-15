Dopo l'eliminazione europea al Metropolitano, Laporta ha espresso rabbia per le decisioni che, a suo avviso, hanno penalizzato la squadra di Hansi Flick in entrambe le gare. Durante il Trofeo Conde de Godó, il 63enne presidente ha manifestato incredulità per l'operato arbitrale. Il Barça ha perso 2-0 all'andata e, nonostante il 2-1 al ritorno, è stato eliminato; inoltre Eric García ha ricevuto un cartellino rosso.

"Prima di tutto complimenti all’Atlético, ma la direzione di ieri, sia dell’arbitro che del VAR, è stata vergognosa", ha dichiarato. "È intollerabile quello che ci hanno fatto. Già all’andata non ci hanno dato un rigore netto ed espulso un giocatore per un fallo da giallo, perché Giuliano [Simeone] non aveva controllo del pallone. Il rosso ci ha penalizzato".