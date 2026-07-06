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Erling HaalandGetty Images
Muhammad Zaki

Haaland al Real Madrid, il padre di Erling fa sognare i tifosi blancos: "Non si può mai sapere, chiunque vorrebbe giocare nel Real"

Calciomercato
E. Haaland
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Brasile vs Norvegia

Il futuro di Erling Haaland torna sotto i riflettori dopo che suo padre, Alf-Inge, ha lasciato intendere che un possibile passaggio al Real Madrid non è del tutto escluso. Nonostante sia ormai il punto di riferimento del Manchester City, l’attaccante norvegese potrebbe cedersi al richiamo del Bernabéu, mettendo a rischio la sua permanenza in Premier League.

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  • Il sogno del Real rimane vivo

    Erling Haaland sta dominando in campo internazionale, ma anche il suo futuro fuori dal campo fa discutere in vista dei Mondiali 2026. In un'intervista a DAZN, alla vigilia di Norvegia-Brasile, il padre Alf-Inge ha detto che il figlio è felice al Manchester City e ha un contratto lungo.

    «Un trasferimento al Real Madrid? È molto felice al Manchester City e ha un contratto a lungo termine», ha dichiarato Haaland senior. Poi ha aggiunto: «Stiamo aspettando la nuova stagione, ma chiunque vorrebbe giocare per il Real Madrid. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere».



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  • ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

    Protagonista assoluto ai Mondiali

    Il valore di Haaland è ai massimi dopo aver portato la Norvegia ai quarti dei Mondiali con una doppietta al Brasile. Il 25enne ha superato Gabriel Magalhães dell’Arsenal di testa, poi ha chiuso il match sul 2-1 con un tiro potente dalla distanza, salendo a 7 reti nel torneo.

    Con 62 reti in 54 presenze in nazionale, l’attaccante del City conferma di saper dominare su ogni palcoscenico.


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  • Quella promessa di Riquelme...

    Le recenti dichiarazioni di Haaland arrivano subito dopo l’elezione del nuovo presidente del Real Madrid. Il candidato sconfitto Enrique Riquelme aveva promesso di ingaggiarlo, offrendo anche di pagare le quote dei soci in caso di fallimento.

    Sebbene Alf-Inge e l’agente di Haaland, Rafaela Pimenta, avessero già smentito le sue promesse, definendole «non vere», le ultime parole dello staff dell’attaccante lasciano spazio a un minimo margine di manovra. Il Manchester City, però, resta tranquillo: ha blindato la stella con un contratto lungo, in vigore dall’inizio del 2025.


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  • MarescaGetty Images

    Una nuova era al City

    Mentre circolano voci sul suo trasferimento, Haaland deve prepararsi a un importante cambiamento in club. La prossima stagione lo vedrà giocare sotto un nuovo allenatore al Manchester City, dopo la conferma di Enzo Maresca come successore di Pep Guardiola. Una volta chiusa la sua avventura ai Mondiali, adattarsi al nuovo sistema tattico sarà la sua priorità.


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