Haaland al Real Madrid, il padre di Erling fa sognare i tifosi blancos: "Non si può mai sapere, chiunque vorrebbe giocare nel Real"

Erling Haaland sta dominando in campo internazionale, ma anche il suo futuro fuori dal campo fa discutere in vista dei Mondiali 2026. In un'intervista a DAZN, alla vigilia di Norvegia-Brasile, il padre Alf-Inge ha detto che il figlio è felice al Manchester City e ha un contratto lungo.

«Un trasferimento al Real Madrid? È molto felice al Manchester City e ha un contratto a lungo termine», ha dichiarato Haaland senior. Poi ha aggiunto: «Stiamo aspettando la nuova stagione, ma chiunque vorrebbe giocare per il Real Madrid. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere».







