Pronostic Séville Barcelone 26/05/2024 : Le Barça vainqueur 2-0 et Lewandowski buteur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Séville Barcelone, comptant pour la 38e journée de Liga.

Pronostic Séville Barcelone : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Séville Barcelone

Victoire de Barcelone ⭐ à une cote de 1,90 sur Betsson, ce qui signifie une probabilité de 52,6 % que le Barça l'emporte.

que le Barça l'emporte. Robert Lewandowski buteur ⭐ à une cote de 2,20 sur Betsson, ce qui signifie une probabilité de 45,5 % que le buteur polonais marque.

que le buteur polonais marque. Victoire de Barcelone 2-0 ⭐ à une cote de 12 sur Betsson, ce qui signifie une probabilité de 8,3 % que le club catalan gagne sur ce score exact.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Séville et Barcelone n'ont rien à jouer lors de la dernière journée de la saison. Séville a réussi à s'éloigner de la bataille de relégation. Pendant ce temps, les espoirs de Barcelone de dépasser le Real Madrid pour le titre ont été anéantis il y a plusieurs semaines.

Après trois défaites consécutives, il est raisonnable de remettre en question la motivation de Séville. Ils manquent plusieurs joueurs, avec Jesús Navas étant le dernier à rejoindre l'infirmerie après une blessure aux ischio-jambiers lors du dernier match. Avec seulement six victoires sur leurs 18 matchs de championnat à domicile, il n'est pas surprenant que les cotes de Séville Barcelone placent l'équipe locale comme outsider ici. Si vous souhaitez parier sur La Liga ce week-end, il peut être difficile d'évaluer les équipes qui n'ont rien en jeu, mais Barcelone a quand même trouvé suffisamment de motivation pour remporter trois matchs consécutifs.

Depuis les déceptions contre le Real Madrid et Gérone, Barcelone a montré assez de promesses pour la saison prochaine, surtout après que Xavi ait changé sa décision de quitter le club.

Les compos probables pour Séville Barcelone

Le XI probable de Séville :

Nyland; Bade, Ramos, Salas; Sanchez, Agoume, Bueno, Acuna; Ocampos, Lukebakio; En-Nesyri.

Le XI probable de Barcelone :

Ter Stegen; Koundé, Cubarsi, Martinez, Cancelo; Roberto, Gundogan; Yamal, Lopez, Raphinha; Lewandowski.

Victoire de Barcelone @ 1,90 avec Betsson

Lorsqu'une équipe est sur une série de trois victoires consécutives et l'autre sur une série de trois défaites consécutives, parier sur une victoire à l'extérieur à une cote de 1,87 semble évident. Bien que Barcelone ne soit peut-être pas tout à fait à pleine puissance, ils ont la majorité de leurs joueurs clés disponibles. Oui, le Ramón Sánchez Pizjuán peut être un endroit difficile à visiter, mais la forme de Séville à domicile a été en dents de scie cette saison. Barcelone a également remporté ses quatre derniers matchs contre les Rojiblancos. L'incertitude du dernier week-end peut se refléter dans les cotes de 1,87. Barcelone n'a pas réussi à gagner huit de ses 18 matchs de championnat à l'extérieur cette saison. Néanmoins, cela semble être un choix évident, compte tenu de leur record face à face et de la forme des deux équipes au cours des dernières semaines.

Robert Lewandowski buteur @ 2,20 avec Betsson

Seules trois équipes ont concédé plus de buts attendus que Séville. Deux d'entre elles sont déjà reléguées : Almeria et Grenade. Robert Lewandowski est peut-être quatrième au classement des buteurs, mais il a enregistré le deuxième plus grand nombre de buts attendus en Liga cette saison. L'ancien attaquant du Bayern Munich n'a pas marqué lors de ses deux derniers matchs contre Séville. Il a cependant trouvé le chemin des filets lors de cette rencontre la saison dernière et a enregistré 10 tirs lors de ses deux dernières apparitions contre le club andalou. Ayant marqué lors de trois de ses cinq derniers matchs, la cote de 2,20 offre une bonne valeur ici. Lewandowski a inscrit un triplé contre Valence il y a quelques matchs à peine, et il sera désespéré de finir la saison en beauté, même si le trophée Pichichi est hors de portée.

Victoire de Barcelone 2-0 @ 12 avec Betsson

Nous évitons ici le pari "GG". Les deux équipes ont marqué lors de plus de la moitié des matchs de Liga de Barcelone, et il en va de même pour Séville. Cependant, Séville n'a pas réussi à marquer lors de ses deux dernières sorties, tandis que Barcelone a gardé trois feuilles propres consécutives. Barcelone a battu Séville sans encaisser lors de quatre rencontres consécutives. Aucun de ces matchs ne s'est terminé 2-0, mais les géants catalans ont gagné par plusieurs buts à deux reprises, y compris une victoire 3-0 à Séville il y a quelques saisons. Avec les hôtes déjà tournés vers la pause estivale, Barcelone devrait clôturer sa saison avec une autre victoire de routine.

