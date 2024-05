Pronostic Real Madrid Betis Séville 25/05/2024 : Les Merengues vainqueurs et Vinicius Junior buteur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Real Madrid Betis Séville, comptant pour la 38e journée de Liga.

Pronostic Real Madrid Betis Séville : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Real Madrid Betis Séville

Victoire du Real Madrid ⭐ avec une cote de 1,36 sur Betsson, soit une probabilité de 74 % que les finalistes de la Ligue des champions gagnent.

que les finalistes de la Ligue des champions gagnent. Moins de 0,5 but pour le Betis ⭐ à une cote de 2,60 sur Betsson, donnant une probabilité de 38 % que l'équipe locale garde sa cage inviolée.

que l'équipe locale garde sa cage inviolée. Vinicius Jr. buteur ⭐ avec une cote de 2,00 sur Betclic, soit une probabilité de 50 % que l'attaquant brésilien marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Betis se rend au Santiago Bernabeu samedi avec la 7ème place garantie avant le match.

La saison a été extrêmement réussie pour Carlo Ancelotti et son équipe. Ils sont invaincus dans toutes les compétitions depuis septembre et ont réussi à arracher la couronne de la Liga des mains de Barcelone. Le Real Madrid a également la chance de décrocher son 15ème titre de la Ligue des champions en affrontant le Borussia Dortmund le 1er juin. Le dernier match du Real a été un match nul palpitant 4-4 contre Villarreal. La victoire en championnat a été inévitable depuis un certain temps, mais il n'y a eu aucun signe de complaisance dans les rangs des Blancos. Carlo Ancelotti voudra s'assurer que son équipe maintient son élan pour son affrontement avec Dortmund le week-end prochain, donc attendez-vous à une bonne performance ici.

Le Betis est probablement déçu de la façon dont sa saison s'est déroulée. Ils ont terminé loin de la course pour le top 4. Leur forme au cours des derniers mois les a vus chuter au classement, donc il y a beaucoup de travail à faire cet été. Malgré la baisse de forme, le club reste fidèle au vétéran Manuel Pellegrini. Il a dépassé les attentes depuis qu'il a pris les rênes de Betis. Bien que le club ait été contraint de vendre un certain nombre de joueurs clés durant cette période, ils sont restés en lice pour les compétitions européennes.

Les compos probables pour Real Madrid Betis Séville

Real Madrid : Courtois ; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy ; Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham ; Vinicius, Rodrygo.

Betis Séville : Silva ; Sabaly, Sokratis, Riad, Miranda ; Johnny, Carvalho, Fekir ; Fornals, Perez, Jose.

Victoire du Real Madrid @ 1,36 avec Betsson

Il est difficile de parier contre l'équipe de Carlo Ancelotti sur le pari 1x2, donc le premier de nos pronostics pour Real Madrid Betis Séville est une victoire des locaux. Ils ont une série de 46 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Au cours de cette période, ils ont marqué en moyenne 2,46 buts par match et concédé 0,91 but. Le Betis a perdu trois de ses six derniers matchs de championnat à l'extérieur. Ils n'ont remporté que cinq de leurs 18 déplacements en Liga cette saison. Ils n'ont pas battu le Real Madrid lors des sept dernières confrontations entre les deux équipes.

Moins de 0,5 but pour le Betis @ 2,60 avec Betsson

Le record défensif du Real Madrid au Bernabeu a été exceptionnel cette saison. Ils ont joué 18 matchs de Liga devant leurs fans et concédé en moyenne 0,5 but dans ces rencontres. L'équipe de Carlo Ancelotti est la seule en Liga avec moins d'un but concédé par match. Le Betis a marqué en moyenne 1,3 but par match cette saison, juste en dessous de la moyenne de la ligue de 1,32 but. Ce nombre descend à 1,17 but si l'on inclut seulement les statistiques de leurs matchs à l'extérieur en Liga. Ils n'ont pas réussi à marquer dans trois de leurs quatre derniers matchs à cet endroit.

Vinicius Jr. buteur @ 2,00 avec Betclic

Carlo Ancelotti a choisi de reposer plusieurs joueurs lors du match nul contre Villarreal, mais il devrait aligner ses meilleurs éléments ici. Le dernier match de championnat servira de répétition générale pour la finale de la Ligue des champions. Vinicius Jr. a marqué deux fois lors de son dernier match et nous parions qu'il trouvera encore le chemin des filets ici. Le Brésilien a pris en charge le rôle de buteur de Jude Bellingham dans la seconde moitié de la saison. Son total s'élève désormais à 15 buts en 25 matchs de championnat. Son xG sans penalty de 0,59 par 90 minutes le place dans le 87ème percentile par rapport à tous les attaquants des cinq grands championnats européens. Vinicius a réussi à marquer lors de ce match la saison dernière.

