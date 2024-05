Xabi Alonso, l'énorme trahison

Le FC Barcelone a assuré sa participation à la Ligue des champions 2024/25 à quelques journées de la fin de la Liga.

Même si le Real Madrid n'est pas parvenu à décrocher le titre, le FC Barcelone se bat avec acharnement pour la deuxième place. La décision de Xavi Hernandez de rester a renforcé la stabilité des plans pour les mois à venir.

Toutefois, bien que Barcelone ait réservé sa place dans la plus grande compétition européenne, tous les détails ne sont pas encore confirmés. Le Barça se trouve actuellement dans le Pot 1 pour le tirage au sort de la prochaine campagne de la Ligue des champions, qui se déroulera selon un format de type « ligue ».

Xabi Alonso pas tendre avec Barcelone

Les derniers matches européens de la saison influenceront le tirage au sort final et le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso jouera un rôle clé. Alonso a déjà mené Leverkusen au premier titre de Bundesliga de son histoire et l'équipe est en passe d'atteindre au moins la finale de l'Europa League. Une victoire 2-0 à l'aller sur l'AS Rome les met à portée de la finale et une deuxième victoire sur les Italiens permettrait d'égaler le coefficient UEFA du club catalan.

L'article continue ci-dessous

Une victoire en finale, ou un match nul dans les 90 minutes, leur permettrait de dépasser les Blaugrana, l'équipe de Xavi tombant dans le Pot 2 pour le tirage au sort du mois d'août.