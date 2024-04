Victor Osimhen au PSG, c’est bouclé !

Excellente nouvelle pour le PSG après la débâcle au match aller face au FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions.

Très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain au lendemain de sa défaite face au Barça (2-3). Alors que le mercato reste encore quelques mois avant d’ouvrir ses portes, les signaux sont au vert pour le club francilien qui veut trouver coûte que coûte le remplaçant de Kylian Mbappé en partance pour le Real Madrid. Victor Osimhen se rapproche plus que jamais du PSG.

Osimhen, la priorité du PSG pour l’attaque cet été

En fin de contrat cet été, Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain. L’on annonce que le Bondynois a déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour y signer gratuitement. Aussi, l’attaquant de 25 ans aurait confié à ses dirigeants qu’il quitte le club à la fin de la saison. Conscient de cela, Paris s’est lancé à la quête de son successeur en attaque. En effet, le PSG a ciblé plusieurs joueurs.

Getty

On peut citer entre autres Rafael Leao (AC Milan), Victor Osimhen (Naples), Luis Diaz (Liverpool), Khvicha Kvaratskhelia (Naples), Marcus Rashford (Manchester United) ou encore le jeune brésilien surnommé Messinho (Palmeiras). Si le club de la capitale française n’avait réussi à avoir la mainmise sur aucune de ses cibles, les choses ont bougé dernièrement dans le dossier Osimhen. Il était même évoqué que Paris était en pole position pour se l’adjuger en dépit de la pléthore de concurrents.

L'article continue ci-dessous

Getty

Osimhen au PSG, c’est fait !

Alors que sa clause libératoire est fixée à 120 millions d’euros, cela ne devrait pas être un frein pour le Paris Saint-Germain qui est prêt à tout pour s’offrir le Nigérian de Naples. A en croire les informations du média italien Il Mattino, il n’y a point de doute quant à l’avenir de Victor Osimhen. Le média indique que le Nigérian va quitter Naples cet été, et l’ancien attaquant du LOSC serait déjà d’accord avec le club francilien sur les conditions personnelles.

Getty

Par ailleurs, le quotidien italien donne des détails de l’opération qui ne devrait pas tarder à être bouclée entre Aurélien De Laurentiis et Nasser Al-Khelaïfi, les deux présidents. Pour II Mattino, Victor Osimhen gagnera un salaire de 13 millions par an au Paris Saint-Germain. Le Super Eagle devrait non seulement signer un contrat de 4 ans, mais aussi détenir intégralement ses droits à l’image.

Si les discussions avancent bien entre les deux parties, et le président de Naples se dit intéressé en interne pour que l’opération soit bouclée, Paris accélérerait le processus pour boucler le dossier le plus vite possible afin de se concentrer sur d’autres choses.