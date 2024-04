Mercato, le PSG ne lâche pas cette pépite très convoitée pour remplacer Mbappé

Déterminé à trouver un successeur à Mbappé qui est sur le départ, le PSG garde un œil très sérieux sur cette pépite pour cet été.

A deux mois de son ouverture, le prochain mercato estival s’annonce bouillant dans les cinq grands championnats. Conscient qu’il perdra Kylian Mbappé à l’issue de la saison, le Paris Saint-Germain s’est intéressé à un jeune attaquant pour l’été prochain. Mais les Franciliens devront batailler dur avec d’autres cadors européens pour se l’adjuger.

Le PSG ne lâche pas Messinho

En juin prochain, le Paris Saint-Germain devrait faire ses adieux à Kylian Mbappé. Ce dernier aurait annoncé à ses dirigeants qu’il quitte le club à l’issue de la saison en cours. Selon plusieurs médias sportifs, le Bondynois aurait conclu un accord avec le Real Madrid pour y débarquer après Paris. En effet, le club francilien s’est lancé dans la course pour le recrutement d’un attaquant pour la saison prochaine.

Fabio Menotti/Palmeiras

Jeune ailier droit de la SE Palmeiras, Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves était l’un des joueurs dont rêvait le PSG depuis l’hiver dernier. Mais rien n’a été fait, le PSG n’ayant recruté aucun attaquant lors dudit mercato. Mais le club francilien n’a pas oublié le jeune ailier de 16 ans surnommé Messinho au Brésil.

Selon les informations du spécialiste mercato, Fabrizio Romano, qui confirme les intérêts du FC Barcelone et de de Chelsea, le PSG reste en course pour le crack brésilien. Le journaliste italien s'est prononcé sur l'avenir du jeune ailier droit brésilien à l'occasion d'un échange qu'il animait avec des internautes sur la plateforme The Residency. « Rien de concret à ce stade avec le Barça. Le club l'aime bien mais il est cher... Chelsea et le PSG sont aussi présents sur le dossier », a déclaré Romano.

Messinho n’a qu’un seul club en tête

Ailier droit de 16 ans, Estêvão Willian dit Messinho a bien une carrière professionnelle bien tracée dans sa tête. Comme plusieurs jeunes joueurs, le natif de Franca (Brésil) rêve de jouer pour le FC Barcelone comme son aîné Neymar Jr.

Getty Images

« Je regarde presque tous les matchs du Barça, je suis fan du club. J'ai une grande admiration pour les joueurs qui y jouent et j'espère y être aussi. Jouer pour Barcelone, qui est l'un des meilleurs clubs du monde est mon plus grand rêve. Je suis né en regardant Neymar Messi et Suarez jouer à Barcelone. C'est mon rêve », avait-il déclaré à Mundo Deportivo.

Rappelons que le joueur dispose d'une clause de 60 millions d'euros dans son contrat à activer avant sa majorité, soit avant 2025.