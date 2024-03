Mercato, une cible prioritaire ouvre la porte au PSG

Une cible prioritaire du PSG a ouvert la porte à une arrivée dans la capitale française la saison prochaine.

Le PSG s’apprête à vivre un mercato estival des plus compliqués. Le club de la capitale va perdre à coup sûr son attaquant vedette, Kylian Mbappé, l’été prochain. Ce dernier, qui serait en partance pour le Real Madrid, a d’ores et déjà informé les dirigeants parisiens et ses coéquipiers de son départ en fin de saison. Ce qui a amené le PSG à commencer par lui chercher un remplaçant. Alors que le club francilien semblait malchanceux sur le marché des transferts, l’une de ses cibles prioritaires a ouvert récemment la porte à une arrivée dans la capitale française.

Les cibles du PSG pour remplacer Mbappé

Il y a un peu plus d’un mois, Kylian Mbappé annonçait à sa direction qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat au terme de l’exercice en cours. Une décision qu’il a réitérée face à ses coéquipiers le lendemain. S’il n’a encore rien annoncé de façon officielle, le natif de Bondy devrait rejoindre le Real Madrid l’été prochain.

Face à la perte imminente de son attaquant vedette, le PSG a commencé par chercher son remplaçant. Ainsi, le club parisien a jeté son dévolu sur des joueurs comme Rafael Leao (AC Milan), Victor Osimhen (Naples), Marcus Rashford (Manchester United) ou encore, Khvicha Kvaratskhelia (Naples). Toutes ces pistes semblaient s’éloigner de la capitale française jusqu’à ce que l’une d’elles offre une chance inouïe au PSG.

Victor Osimhen a choisi le PSG

Parmi les cibles du PSG pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le club parisien a dû faire une croix sur les dossiers Leao et Rashford. Le Portugais a annoncé publiquement qu’il ne souhaitait pas quitter l’AC Milan alors que l’Anglais est déclaré intransférable par Manchester United. De même, Khvicha Kvaratskhelia serait proche d’une prolongation avec Naples. Les espoirs du PSG se reposent désormais sur Victor Osimhen qui devrait également quitter Naples en fin de saison.

Alors que la Premier League et Chelsea lui fait les yeux doux, l’attaquant nigérian aurait une tout autre préférence. A en croire les informations du quotidien italien, Il Mattino, l’ancien joueur du LOSC aurait opté pour une aventure à Paris. Le PSG devrait alors débourser une somme de 130 millions d’euros, montant de sa clause libératoire, pour s’offrir Victor Osimhen l’été prochain.