Le PSG tranche enfin pour Osimhen

Le PSG a pris une décision importante en matière de transfert estival qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de Victor Osimhen.

Osimhen est un joueur qui devrait quitter la Serie A lors de la prochaine période de transfert, le nouveau contrat qu'il a signé à la fin de l'année 2023 contenant une clause libératoire destinée à lui permettre de partir pour une somme avoisinant les 130 millions d'euros. Si l'intérêt est surtout venu de la Premier League, où Chelsea devance Manchester United et Arsenal en tant que favori pour recruter l'attaquant nigérian, le PSG a longtemps été lié à Osimhen.

En effet, le joueur de 25 ans était pressenti pour rejoindre le Parc des Princes lorsque le départ de Kylian Mbappé a été envisagé l'été dernier. Alors que Mbappé quittera le PSG à la fin de son bail en juin, Osimhen fait l'objet de nouvelles rumeurs de transfert le liant à l'équipe parisienne. Le Parisien confirme que l'intérêt pour le joueur, qui a déjà une expérience de la Ligue 1 avec Lille, est toujours d'actualité.

Le PSG y pense toujours

Il affirme que le leader du Championnat cherche à en faire un remplaçant équivalent à Mbappé et précise que le PSG est prêt à payer "beaucoup d'argent" pour ce buteur confirmé. Les deux buteurs parisiens, Randal Kolo Muani et Goncalo Ramos, ont été suivis par Man Utd l'été dernier dans le but de les recruter. Mais le PSG n'a pas l'intention de vendre l'un ou l'autre de ses éléments, même si la porte n'est pas forcément fermée à un départ.

Le Parisien indique ainsi : "S'ils quittent Paris, ce sera à leur initiative, à leur demande. Pour l'instant, Randal Kolo Muani n'entre pas dans cette logique. Pour Goncalo Ramos, c'est un peu moins clair et il n'est pas exclu qu'il ait l'intention de changer d'air l'été prochain après des premiers mois très difficiles. Sa compatibilité avec le jeu de Luis Enrique pose question".