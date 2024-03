Convoité par le PSG, Rashford fait une grosse mise au point

Marcus Rashford a réagi au traitement que lui ont réservé les médias, tout en réaffirmant son engagement envers Manchester United.

Marcus Rashford a écrit un long article pour le Player's Tribune, dans lequel il réaffirme son engagement envers Manchester United, alors que ses récentes performances ont été sévèrement critiquées. Il s'en prend également aux médias, après avoir vu de nombreuses histoires concernant une soirée arrosée en Irlande et des contraventions, publiées dans de nombreux médias. Rashford a écrit : "Je n'essaie pas de m'en prendre aux médias. Je comprends le jeu, vous voyez ce que je veux dire ? Ils n'écrivent pas vraiment sur moi. C'est comme s'ils écrivaient sur ce personnage, "Marcus Rashford". Ils ne peuvent pas se contenter de parler de moi comme d'un jeune homme de 26 ans qui sort en soirée ou qui reçoit une contravention. Il doit s'agir du prix de ma voiture, de mon salaire hebdomadaire, de mes bijoux ou même de mes tatouages. On parle de mon langage corporel, on s'interroge sur ma moralité, on spécule sur ma famille et sur mon avenir dans le football. Il y a là un ton que l'on ne retrouve pas chez tous les footballeurs. Restons-en là. "Je pense que cela est dû en partie à la pandémie. J'essayais simplement d'utiliser ma voix pour faire en sorte que les enfants ne souffrent pas de la faim, parce que je sais exactement ce que l'on ressent. Pour une raison ou une autre, cela a semblé déplaire à certaines personnes. On dirait qu'ils attendaient que j'aie un moment d'humanité pour me montrer du doigt et dire : "Vous voyez ? Vous voyez qui il est vraiment ?"

"Écoutez, je ne suis pas une personne parfaite. Lorsque je commets une erreur, je suis le premier à lever la main et à dire que je dois m'améliorer. Mais si vous mettez en doute mon engagement envers Man United, c'est à ce moment-là que je dois m'exprimer. C'est comme si quelqu'un remettait en question toute mon identité et tout ce que je représente en tant qu'homme. J'ai grandi ici. Je joue pour ce club depuis mon plus jeune âge. Ma famille a refusé de l'argent qui a changé ma vie quand j'étais enfant pour que je puisse porter ce badge".

L'article continue ci-dessous

Rashford insiste également sur le fait qu'il est prêt à tout pour porter l'insigne de United, alors qu'il tente de retrouver sa forme, ajoutant : "Je peux accepter n'importe quelle critique. Je peux accepter n'importe quel titre. Des podcasts, des médias sociaux et des journaux. Je peux l'accepter. Mais si vous commencez à remettre en question mon engagement envers ce club, mon amour pour le football et ma famille, alors je vous demande simplement de faire preuve d'un peu plus d'humanité".