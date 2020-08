Saint-Etienne - Claude Puel justifie ses choix

L'entraîneur stéphanois assume son choix de ne pas avoir convoqué plusieurs joueurs pour le stage de préparation à une semaine de la reprise.

Claude Puel a décidé de ne pas emmener certains joueurs pour le dernier stage de préparation de l'ASSE du côté de Dinard, à moins d'une semaine du match d'ouverture du championnat contre Marseille.

"Il faut prendre les décisions. Il y a quarante joueurs, comment fait-on ? Des joueurs sont restés à L'Étrat, s'est-il justifié dans un entretien au Progrès et à la Tribune. Je prends les responsabilités en sachant que certains ont des discussions avec d'autres clubs et qu'à un moment donné, il faut prendre les décisions, sur le sujet de resserrer le groupe, de respecter, toujours.

"Même si ce n'est pas évident, je suis là pour ça. Je dois être franc avec les joueurs et on verra ce qu'il se passera. Mais ce ne sont pas des joueurs mis de côté", a-t-il tout de même réfuté avant d'évoquer le mercato et de possibles nouvelles arrivées.

"Le groupe est très important et qu'on n'a aucune manne financière pour pouvoir faire des investissements, rempère-t-il, sans vouloir se débarrasser absolument de certains joueurs. "On n'est pas là pour chasser les joueurs. Ils sont sous contrats et on les respecte."