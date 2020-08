Saint-Etienne - Ruffier dément avoir refusé d'être numéro 2

Mis à l'écart par Claude Puel, le portier de l'ASSE dément avoir refusé d'être la doublure de Jessy Moulin la saison prochaine.

Le feuilleton continue du côté de Saint-Etienne concernant la situation de Stéphane Ruffier. Relégué numéro 2 par Claude Puel en cours de saison dernière, l'international tricolore ne récupérera pas sa place de titulaire cette saison.

La semaine dernière, l'entraîneur des Verts affirmait même que l'ancien monégasque avait refusé d'être la doublure de Jessy Moulin cette saison, ce qui l'avait conduit à le mettre à l'écart du groupe des gardiens du club, composé de Moulin, Stefan Bajic et Étienne Green.

Ce samedi, par le biais d'un communuqué transmis à L'Equipe par son avocate, le gardien dément avoir refusé ce poste de numéro 2. "Stéphane Ruffier a pris connaissance avec stupeur, par voie de presse, des déclarations de son entraîneur, Claude Puel, selon lesquelles il lui aurait fait part de son refus d'être la doublure de Jessy Moulin lors d'une conversation téléphonique du 17 juin dernier", est-il tout d'abord écrit.

L'intéressé nie avoir refusé et affirme "qu'il ne lui a jamais été proposé d'être le gardien numéro 2 cette saison". Enfin, il précise qu'il "tient également à renouveler à l'ASSE son attachement aux valeurs du club et son total investissement à son poste de gardien cette saison". Et de conclure en affirmant vouloir "être sur la feuille de match et se montrer décisif".