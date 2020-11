RUMEUR - Le Real Madrid aurait un œil sur Alaba

Le Real Madrid s’est joint à la liste des clubs intéressés par le défenseur autrichien du Bayern, David Alaba.

Le peut sérieusement craindre le départ de son chevronné arrière autrichien David Alaba à l’issue de la saison en cours. Les négociations pour une prolongation sont au point mort et le joueur commence à être approché par plusieurs grands d’Europe.

Après la , c’est le qui se serait positionné pour recruter l’expérimenté gaucher. C’est ce que rapporte le site TodoFichajes, en indiquant qu’une approche a déjà eu lieu entre les responsables merengue et Pini Zahavi, le représentant du joueur.

Un intérêt qui n’est pas nouveau

La polyvalence d’Alaba pourrait être très intéressante pour les champions d’ . Et quand on sait le penchant qu’a Zinédine Zidane pour les joueurs au vécu important, un transfert parait tout à fait envisageable. L’intérêt des Castillans envers cet élément ne date pas d’aujourd’hui. En 2018, ils s’étaient déjà manifestés pour l’enrôler, mais sans résultat.

Du côté de Munich, et même si le temps presse, on ne se montre pas inquiet plus que cela pour Alaba. Hansi Flick, l’entraineur, a par exemple confié cette semaine qu’il avait bon espoir de voir son protégé rempiler et rester à l’Allianz Arena pendant de longues années encore.