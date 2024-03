Real Madrid, la sortie inattendue de Zidane sur Jude Bellingham

Encore une fois, Zinedine Zidane fait une sortie très remarquable sur Jude Bellingham.

Milieu de terrain anglais de 20 ans, Jude Bellingham a rejoint le Real Madrid depuis l’été 2023 en provenance du Borussia Dortmund. A la Maison Blanche, le milieu de terrain a hérité du numéro 5 anciennement porté par Zinedine Zidane, légende vivante du club vice-champion d’Espagne.

Zidane aime bien ce que fait Bellingham à Madrid

103 millions d’euros, c’est le montant déboursé par le Real Madrid l’été dernier pour s’offrir le milieu de terrain anglais en provenance du Borussia Dortmund. Mais les Madrilènes ne regrettent pas cette somme colossale vu les performances dont fait montre le Three Lion dans la capitale espagnole, selon Zinedine Zidane, qui avait encensé le joueur.

« C'est un joueur qui est en train de faire des choses incroyables. On pouvait s'imaginer ce qu'il était en train de faire mais je crois qu'il a dépassé un petit peu toutes les statistiques. Puis, surtout, à son âge... Il ne faut pas oublier que c'est un garçon qui a 20 ans. Il est arrivé avec beaucoup d'envie et d'objectifs, il est train de mettre la barre très haut et de montrer tout simplement à tout le monde ce qu'il est », avait déclaré l’ancien coach merengue en marge du Super Bowl dans une vidéo publiée par AS en février.

« C'est beau de le voir comme ça. Je suis très fan de lui, on lui a dit. Ce qu'on a envie, c'est qu'il gagne des trophées maintenant avec le Real Madrid. C'est tout le mal que je lui souhaite », avait ajouté Zinedine Zidane.

La nouvelle sortie pleine d’éloges de Zizou sur Bellingham

A chaque sortie du technicien français sur Bellingham, Zinedine Zidane ne manque jamais de dire toute son admiration pour le milieu de terrain anglais. De retour au Santiago Bernabéu ce weekend en marge du match Corazón Classic contre Porto, le champion du monde et Ballon d’Or 1998 a jeté des fleurs à Bellingham.

« De cinq à cinq, nous n’avons pas le même âge, mais nous avons le même numéro. Jude Bellingham est spectaculaire, nous avons de la chance de l’avoir au Real Madrid, il est très bon et j’espère qu’il nous apportera de nombreux trophées », a déclaré Zinedine Zidane, qui s’était assis à la place de Bellingham au Santiago Bernabéu.

Rappelons que le Real Madrid a annoncé récemment une nouvelle collaboration haut de gamme avec Adidas, le sponsor de son maillot, en lançant une ligne de produits avec la légende du club, Zinedine Zidane, et la superstar actuelle du club, Jude Bellingham.