Zidane et Bellingham, la collab que personne n'attendait

Le Real Madrid a annoncé une nouvelle collaboration haut de gamme avec Adidas, le sponsor de son maillot, en lançant une ligne de produits avec la légende du club, Zidane, et la superstar actuelle, Bellingham. Le lancement a fait des vagues sur les réseaux sociaux.

Bellingham a pris le numéro 5 de Zidane lors de son arrivée à Madrid. Jusqu'à présent, il s'est montré à la hauteur de sa réputation en prenant la tête du classement des buteurs de la Liga et en totalisant 20 participations en 22 apparitions. La légende madrilène a déjà exprimé son admiration pour Bellingham par le passé: "C'est un joueur incroyable qui fait des choses incroyables. On pouvait imaginer ce qu'il allait faire, mais il a dépassé toutes les statistiques avec ce qu'il fait. "Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans. Il est arrivé au Real Madrid avec beaucoup d'envie, beaucoup de buts et il place la barre très haut. Il montre à tout le monde ce qu'il est et c'est formidable de le voir ainsi. Je suis un grand fan de lui et maintenant nous voulons qu'il gagne des trophées avec le Real Madrid. C'est tout ce qu'il voulait pour lui".

Le milieu de terrain anglais devrait manquer deux semaines de jeu avec les Blancos après avoir été exclu pour avoir injurié l'arbitre Gil Marzano après le match nul 2-2 de son équipe contre Valence la semaine dernière. Madrid a fait appel de la décision.