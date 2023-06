Mercato : Le Real Madrid officialise l'arrivée de Jude Bellingham

Ce mercredi, le Real Madrid a annoncé la signature de Jude Bellingham en provenance du Borussia Dortmund.

Le Real Madrid s'offre un nouveau galactique ! Après des mois de spéculations et d'attente, le club madrilène a officialisé ce mercredi la signature de l'un des joueurs les plus convoités de la planète : Jude Bellingham (19 ans). "Le Real Madrid C. F. et le Borussia Dortmund se sont mis d'accord sur le transfert du joueur Jude Bellingham, qui sera lié à notre club pour les six prochaines saisons. Demain, jeudi 15 juin, à midi, à la Ciudad Real Madrid, aura lieu la présentation de Jude Bellingham en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Ensuite, Jude Bellingham se présentera devant les médias", peut-on lire dans le communiqué publié par les Merengues.

Un transfert à plus de 100 millions d'euros

L'ancienne pépite du Borussia Dortmund rejoint donc la Maison Blanche pour un montant 103 millions d'euros (hors bonus), faisant de lui la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club (derrière Eden Hazard) et le 13è plus gros transfert de l'histoire du football. L'international anglais sera présenté ce jeudi à midi.

Son numéro de maillot n'a pas encore été officialisé mais le choix devrait se porter sur son fameux numéro 22 ou bien le numéro 5 que portait Zinédine Zidane lorsqu'il évoluait dans la capitale espagnole. Il deviendra ainsi le 6è joueur anglais à porter le maillot du Real après Laurie Cunningham, Steve McManaman, Michael Owen, Jonathan Woodgate et le dernier en date un certain David Beckham.