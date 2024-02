"Je suis très fan de lui", Zidane sous le charme de Jude Bellingham

Recrue estivale du Real Madrid, Jude Bellingham est en vent de poupe dans le club madrilène. Ses statistiques laissent Zizou sans voix.

Ce que réalise Jude Bellingham au Real Madrid pour sa première saison est bien vu par Zinedine Zidane, qui observe copieusement le milieu de terrain des Three Lions d’Angleterre. L’ancien joueur et ancien coach du club de la capitale espagnole se dit sous le charme de l’ex-joueur du Borussia Dortmund.

"Il est train de mettre la barre très haut"

Recruté l’été dernier contre un chèque de 103 millions d’euros, Jude Bellingham n’a pas mis du temps à s’imposer comme un véritable maillon fort de l’effectif de Carlo Ancelotti. L’Anglais émerveille la Maison Blanche à travers ses statistiques en seulement quelques rencontres disputées. Zidane, qui est passé par le Real Madrid en tant que joueur et coach, reste bouche bée devant les statistiques de Bellingham.

« C'est un joueur qui est en train de faire des choses incroyables. On pouvait s'imaginer ce qu'il était en train de faire mais je crois qu'il a dépassé un petit peu toutes les statistiques. Puis, surtout, à son âge... Il ne faut pas oublier que c'est un garçon qui a 20 ans. Il est arrivé avec beaucoup d'envie et d'objectifs, il est train de mettre la barre très haut et de montrer tout simplement à tout le monde ce qu'il est », a déclaré Zizou en marge du Super Bowl dans une vidéo publiée par le média espagnol, AS.

"C'est tout le mal que je lui souhaite"

Dans son rôle de milieu de terrain, Jude Bellingham a inscrit 20 buts et délivré 8 passes décisives en 29 matchs joués toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Des chiffres qui impressionnent l’ancien milieu de terrain de la Vieille Dame, qui souhaiterait voir l’Anglais glaner plein de trophées avec la Maison Blanche.

« C'est beau de le voir comme ça. Je suis très fan de lui, on lui a dit. Ce qu'on a envie, c'est qu'il gagne des trophées maintenant avec le Real Madrid. C'est tout le mal que je lui souhaite », a ajouté Zinedine Zidane. L’ancien du Borussia Dortmund appréciera.

Actuellement blessé, Jude Bellingham n'a pas pu prendre part au match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, mardi soir, entre le RB Leipzig et le Real Madrid (0-1) en Allemagne.