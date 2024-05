Real Madrid, la réponse cinglante d’Ancelotti sur Mbappé et les JO

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est exprimé vendredi, sur la probable participation de Kylian Mbappé aux JO.

Kylian Mbappé sera à coup sûr, un joueur du Real Madrid la saison prochaine. L’international français a annoncé il y a deux semaines, son départ du PSG. Il a d’ailleurs disputé déjà son dernier match avec le club parisien au Parc des Princes et en Ligue 1. Mais si tout semble être en bonne voie pour son départ à Madrid, il y a encore la question de sa participation aux Jeux Olympiques qui pose problème. Un sujet épineux que Carlo Ancelotti a même évoqué, ce vendredi.

Carlo Ancelotti confirme le forfait de Tchouameni pour la finale de C1

Carlo Ancelotti était en conférence de presse ce vendredi en prélude au choc contre le Bétis Séville, samedi. Face aux médias, l’entraineur du Real Madrid a évoqué la situation de deux internationaux français en l’occurrence, Aurélien Tchouameni et Kylian Mbappé. Incertain pour la finale de Ligue des Champions samedi prochain, le premier cité est forfait pour le choc contre Dortmund.

Selon Carlo Ancelotti, Aurélien Tchouameni « ne sera pas prêt pour la finale ». Par contre, le technicien italien pense que l’ancien monégasque sera présent à l’Euro avec l’Equipe de France. « (Il) sera apte pour l’Euro, je pense qu’il peut être prêt », annonce l’ancien coach du PSG.

Ancelotti évasif sur Kylian Mbappé et les JO

Comme on pouvait s’y attendre, Carlo Ancelotti n’a pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé. Cette fois-ci, il a été interrogé sur sa possible participation aux Jeux Olympiques l’été prochain (26 août au 14 juillet). Une question qui ressort notamment après la dernière entrevue entre Florentino Pérez et Emmanuel Macron.

Mais malgré la presse mise par le président français, le Real Madrid reste campé sur sa position et ne libèrera aucun joueur pour les JO. Lorsque son avis a été sollicité, Carlo Ancelotti a encore botté en touche comme à son habitude. « Je n’aborde pas ce sujet. Mais j’aime regarder les épreuves, surtout les athlètes italiens », lâche le coach madrilène.