Real Madrid : En fin de contrat, Toni Kroos fait une grande annonce

Proche d’un départ du Real Madrid, Toni Kroos vient de faire une grande annonce sur son avenir.

Après dix ans passés au sein de la Maison Blanche, Toni Kroos pourrait quitter le Real Madrid à l’issue de la saison sportive en cours. Le milieu central de la sélection nationale d’Allemagne vient de faire une énorme sortie sur son avenir dans le club de la capitale espagnole.

Retour décisif de Kroos avec la Mannschaft

Il y a environ trois ans, notamment après l’Euro 2020 (joué en 2021), Toni Kroos annonçait sa retraite internationale. Le natif de Greifswald, à travers un message sur les réseaux sociaux, disait avoir mis un terme à sa carrière au sein de la sélection nationale d’Allemagne. « J'avais pris la décision d'arrêter après ce tournoi depuis longtemps », expliquait Kroos dans ledit message, arguant vouloir se « concentrer pleinement sur (ses) objectifs avec le Real Madrid pour les prochaines années » et privilégier sa vie familiale, en étant davantage « présent auprès de (sa) femme et de (ses) trois enfants ».

Mais l’Allemand est sorti de sa retraite lors de cette trêve internationale du mois de mars 2024 au cours de laquelle l’Allemagne a affronté et battu l’Equipe de France (0-2) et jouera les Pays-Bas, mardi soir. Pour son retour au sein de la Mannschaft, le milieu de terrain du Real Madrid s’est montré décisif. Il a été le passeur décisif du but de l’ouverture du score par Florian Wirtz à la toute première minute contre les Bleus, samedi soir, au Groupama Stadium.

Kroos évoque son avenir au Real Madrid

En juin prochain, le contrat de Toni Kroos vient à son terme au Real Madrid. S’il avait prolongé d’une saison l’été dernier, l’ancien du Bayern Munich n’a pas encore renouvelé jusque-là. Interrogé après la victoire (0-2) face aux Bleus, samedi soir, le joueur de 34 ans fait une annonce sur son avenir. Il indique n’avoir encore pris une décision, mais donne une idée sur la date de son annonce.

« C’est la décision que je dois prendre dans le mois ou les deux prochains mois. Nous verrons », a confié Toni Kroos au micro de TVE après la victoire (0-2) contre l’Equipe de France. Si rien n’est encore officiel, les rumeurs envoient Toni Kroos à Chelsea dès l’été prochain.