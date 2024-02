Toni Kroos, l'incroyable rebondissement

La légende Toni Kroos a confirmé qu'il sortirait de sa retraite internationale

Le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a confirmé qu'il sortirait de sa retraite internationale et qu'il jouerait pour l'Allemagne lors de l'Euro 2024.

Toni Kroos fera son retour sur la scène internationale avec l'Allemagne le mois prochain, en vue de l'Euro 2024. Le milieu de terrain du Real Madrid s'est retiré de la scène internationale après l'Euro 2020 et a déclaré que son temps avec l'équipe nationale était terminé. Cependant, le joueur de 34 ans a annoncé qu'il jouerait à nouveau pour l'Allemagne et qu'il attendait avec impatience le Championnat d'Europe de cet été.

Il a écrit sur Instagram : "Les gens, court et sans douleur : Je jouerai à nouveau pour l'Allemagne en mars. Pourquoi ? Parce que le sélectionneur fédéral me l'a demandé, que je suis d'humeur et que je suis sûr qu'avec l'équipe au Championnat d'Europe, beaucoup plus de choses sont possibles que ce que la plupart croient en ce moment !"

Il a ajouté : "Julian m'a contacté et m'a demandé si je pouvais l'imaginer, ce qui n'était pas dans mon esprit jusqu'alors. Nous avons convenu que j'emmènerais l'idée avec moi et que nous verrions ce qui se passerait. J'ai réfléchi à cette idée : Et si c'était le cas ? Et si ce n'était pas le cas ? Au fil des conversations, sans entrer dans les détails, je suis devenue de plus en plus convaincue.

"C'est pourquoi j'ai voulu me décider à temps pour ne pas faire attendre. Je suis très, très heureux de ma décision. Il m'a fallu un certain temps pour être certain que je voulais bien sûr aider. Mais je ne suis pas non plus le sauveur. Je ne suis qu'un rouage qui s'imbrique avec les autres pour que ça marche. Je connais les garçons, je connais les joueurs, ils ont tous de grandes qualités.

"Maintenant, il est temps de montrer qu'en tant qu'équipe, je me sens encore bien et que je suis prêt physiquement à le faire sans problème. Le fait que l'on ait besoin de moi pour le tournoi de mon pays est une motivation".

Cette nouvelle ne manquera pas de stimuler Julian Nagelsmann et son équipe à l'approche d'un été qui s'annonce riche en événements internationaux. L'Allemagne a connu des difficultés lors des derniers tournois et n'a pas réussi à sortir de la phase de groupes lors de la Coupe du monde 2022. Cependant, on attend beaucoup de l'Allemagne à l'Euro 2024 en tant qu'hôte du tournoi.

Kroos pourrait maintenant participer aux prochains matches amicaux de l'Allemagne. L'équipe de Nagelsmann affrontera la France le 23 mars, puis les Pays-Bas trois jours plus tard.