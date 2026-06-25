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1آرسنال crestآرسنال88002341924
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2بايرن ميونخ crestبايرن ميونخ87012281421
V
V
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3ليفربول crestليفربول86022081218
V
V
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4توتنهام هوتسبير crestتوتنهام هوتسبير85211771017
V
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5برشلونة crestبرشلونة85122214816
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