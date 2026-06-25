Gordon et Bellingham ont été impliqués dans un incident d’ penalty délicat lors de la victoire de l’Angleterre

Thomas Tuchel a minimisé un incident qui semblait indiquer une tension entre Jude Bellingham et Anthony Gordon lors du dernier match de préparation de l'Angleterre avant la Coupe du monde. La star du Real Madrid semblait prête à tirer un penalty en deuxième mi-temps avant qu'on ne lui demande de céder le ballon au nouvel ailier du FC Barcelone.