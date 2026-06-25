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Matchs Amicaux
Matchs AmicauxVue d'ensemble
Matchs Amicaux, calendrier et résultats
Plus
mercredi 10 juin
vendredi 17 juillet
jeudi 26 mars
jeudi 24 septembre
vendredi 25 septembre
lundi 28 septembre
Classements
Plus
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|آرسنال
|8
|8
|0
|0
|23
|4
|19
|24
|2
|بايرن ميونخ
|8
|7
|0
|1
|22
|8
|14
|21
|3
|ليفربول
|8
|6
|0
|2
|20
|8
|12
|18
|4
|توتنهام هوتسبير
|8
|5
|2
|1
|17
|7
|10
|17
|5
|برشلونة
|8
|5
|1
|2
|22
|14
|8
|16