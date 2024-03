France – Allemagne : Les Bleus s’inclinent devant leur bête noire (0-2)

La France était aux prises avec l’Allemagne en match amical samedi. Score final, 0-2.

L’Equipe de France recevait l’Allemagne samedi soir dans le cadre des préparatifs de l’Euro 2024. Pour leur première sortie de l’année, les Bleus s’inclinent face à la Mannschaft qui confirme qu’elle reste la bête noire des Tricolores.

L’Allemagne douche la France d’entrée de jeu

Il ne fallait pas arriver au Groupa Stadium en retard ce samedi soir. Les choses sont allées très vite dans ce choc puisque l’Allemagne ouvrait déjà le score après seulement…sept (7) secondes de jeu. Lancé dès le coup d’envoi par le revenant Toni Kroos, Florian Wirtz, laissé libre, ajustait Brice Samba et douchait tout le stade (1-0, 1e). Les Allemands insistaient sur le camp français et faisaient passer quelques frayeurs aux Bleus dans ces premières minutes avec un Florian Wirtz, remuant.

Getty

La France parvenait enfin à sortir de sa moitié de terrain à l’approche du quart d’heure mais ne se montrait pas autant dangereuse que les visiteurs. La première frappe de l’Equipe de France intervenait finalement à la 20e avec Marcus Thuram dont la frappe passait au-dessus des cages de Marc-André Ter Stegen. Cette occasion a eu le don de réveiller les Bleus qui enchainaient des tentatives sur le camp allemand. Mais ni Kylian Mbappé (22e, 26e), ni Adrien Rabiot (24e) n’arrivait à trouvait à trouver le cadre. Les Bleus se heurtaient à une défense allemande costaud et ne réussissait pas à égaliser jusqu’à la pause.

Havertz assomme les Bleus

L’Allemagne avait apparemment prévu de marquer tôt dans chaque période. Dès le retour des vestiaires, la Mannschaft faisait déjà le break par l’intermédiaire de Kai Havertz. Trouvé par Jamal Musiala qui était servir par Wirtz, le joueur d’Arsenal trompait Samba avec sang froid (0-2, 49e). Français le plus dangereux sur le terrain, Ousmane Dembélé tentait d’amorcer une révolution mais l’attaquant du PSG manquait de peu le cadre sur sa tentative (55e).

Getty

Les Allemands récupéraient le cuir et lançait des offensives sur le camp des locaux mais se heurtèrent aux bons retours de Théo Hernandez (66e) et de Dayot Upamecano (71e). La note aurait même pu être encore plus salée si Brice Samba ne sortait pas des arrêts de grande classe face à Mittelstadt (79e) et Muller et Undav coup sur coup (82e). La France ne parvenait pas à trouver la faille jusqu’au coup de sifflet final et concède sa quatrième défaite face à l’Allemagne sous l’ère Deschamps.