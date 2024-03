Modric et Kroos à Chelsea, c'est validé

L'équipe de Chelsea a été invitée à recruter deux légendes du milieu de terrain du Real Madrid pour renforcer son effectif.

Depuis que le nouveau propriétaire Todd Boehly a pris ses fonctions à l'été 2022, le club londonien a été l'un des plus dépensiers du football, mais ces dépenses massives ne se sont pas traduites par des résultats sur le terrain. Après une saison 2022-23 décevante qui a vu le limogeage de Thomas Tuchel et de Graham Potter, Pochettino se retrouve aujourd'hui à la tête d'une équipe de Chelsea qui se traîne à la 11e place de la Premier League. Boehly risque maintenant de voir son équipe terminer en dehors des qualifications européennes pour la deuxième saison consécutive et pourrait bien procéder à de nouveaux changements radicaux cet été. Selon Joe Cole, l'ancien joueur vedette des Blues, une double opération audacieuse au stade Santiago Bernabéu pourrait enfin renverser la situation.

Deux vétérans sur le pont ?

"Luka Modric veut-il venir jouer en Premier League une année de plus ?" s'est demandé Cole lors d'un entretien avec TalkSport. "Il est toujours en train de faire des choses au Real Madrid. Combien a-t-il aidé [Eduardo] Camavinga, [Aurélien] Tchouameni, [Federico] Valverde ? Il aurait eu une telle influence sur eux en tant que joueurs. Toni Kroos a 34 ans, mais veut-il se tester à son âge, en venant ici et en aidant cette jeune équipe ?"

Modric et Kroos ont été deux des pierres angulaires du succès de Madrid au cours de la dernière décennie. Depuis leur première rencontre au Bernabeu en 2014, les deux hommes ont remporté quatre Ligues des champions et trois Ligues des champions, et pourraient ajouter à ce palmarès cette année, les Merengue étant toujours compétitifs dans les deux compétitions. Même à 38 et 34 ans, leur talent et leur expérience seraient un atout considérable pour Chelsea, qui cherche à remonter la pente, mais il n'est pas certain que Madrid soit prêt à céder deux de ses idoles le même été.